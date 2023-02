Cisjordanie occupée: colère et deuil chez les proches du Palestinien tué par les colons à Huwara

Dimanche soir 26 février, des centaines de colons israéliens ont attaqué la ville palestinienne de Huwara, au sud de Naplouse. Les colons israéliens se sont fait justice eux-mêmes, après la mort de deux des leurs, tués dimanche par un Palestinien. Aux alentours de Naplouse, les blessés sont nombreux et un Palestinien a été tué, le Sheikh Sameh Aqtash. Ce père de famille enterré dans le village voisin de Beita, habitait Zatara. Ses proches lui rendent hommage.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante, de retour de Zatara, Alice Froussard

Sur des chaises en plastique, des hommes s’échangent du café et des dattes, dans le village de Zatara, là où le Sheikh Sameh Aqtash, 37 ans, a été tué la veille. Waseel est le plus âgé de ses six frères. Devant la maison familiale, il reçoit les condoléances des proches et des voisins. « Sameh, que Dieu lui accorde sa miséricorde, il voulait toujours aider, dit-il, en Palestine mais aussi ailleurs. Dès qu’il avait entendu pour le séisme, il était directement parti apporter son aide en Turquie. »

« Ce dimanche, c’était sa famille qu’il voulait protéger des attaques des colons. Ils étaient des centaines, jetaient des pierres, certains étaient armés, protégés par les soldats », continue son frère.

« Le Sheikh était au premier rang, poursuit Yazan Aqtash, le neveu de la victime, bénévole pour la Société palestinienne de secourisme. Il y a eu des salves de tirs incontrôlées, qui ciblaient les habitants. Puis, nous avons entendu des gens crier à l’aide et appeler une ambulance. Une fois sur place, nous avons vu que le Sheikh s’était pris une balle dans l’abdomen. »

Sa famille ne sait pas si la balle venait de l’armée ou des colons. « Aucun soldat n'a été impliqué dans cet incident », assure de son côté l’armée israélienne.

► À lire aussi : À Huwara, les colons israéliens se sont fait justice eux-mêmes

Des routes bloquées par les colons

Les secouristes doivent faire vite pour éviter l’hémorragie, mais les routes sont bloquées, les colons partout. Impossible de passer par la voie principale.

« Nous avons dû prendre un chemin de terre, plus long entre sa maison et Zatara. Nous l'avons transféré dans un premier véhicule jusqu’à un autre jusqu'à ce qu'il atteigne l’ambulance. Cela a pris plus de 15 minutes. Puis, nous avons essayé de le transférer à Naplouse, mais les colons occupaient toutes les routes et empêchaient les ambulances d’accéder à la zone. »

Sameh Aqtash est mort de ses blessures. « En temps normal, nous aurions pu arriver à l’hôpital », conclut le secouriste.

► À lire aussi : La ville de Huwara attaquée par des colons israéliens

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne