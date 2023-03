Après le séisme en Syrie, Bachar el-Assad plus fréquentable?

Focus

Le tremblement de terre du 6 février dernier a fait au moins 50 000 morts en Turquie et en Syrie. La majorité des victimes ont été recensées côté turc. Côté syrien, ce sont principalement des zones échappant au contrôle gouvernemental qui ont souffert. Depuis ce séisme, les pays arabes envoient de l’aide humanitaire en Syrie et des gestes de rapprochement les accompagnent. Bachar el-Assad est-il en passe de redevenir fréquentable, douze ans après le début d’une révolution écrasée par la force ?

Publicité Lire la suite

Depuis le séisme du 6 février, les chefs de la diplomatie d’Égypte, de Jordanie et des Émirats arabes unis se sont rendus à Damas pour y exprimer leur solidarité. Plus spectaculaire encore, le dirigeant syrien a été reçu par le sultanat d’Oman, alors que Bachar el-Assad n’est que très rarement sorti de son pays en 12 ans de guerre. Chacun de ces gestes est justifié par les besoins urgents de la population syrienne touchée par le tremblement de terre.

Mais des Syriens s’inquiètent d’une « diplomatie du séisme » qui profiterait au régime de Damas. « Je suis pour l’humanitaire bien sûr, mais contre l’extension au domaine politique », nuance Charles Malek. Ce Franco-Syrien vit et travaille en Europe depuis des années, il se définit comme opposant au régime de Damas et redoute de voir Bachar el-Assad re-légitimé au sein du monde arabe. « D’accord, Assad, on sait très bien que c’est un dictateur qui a gagné. On doit dealer avec ce gangster. Mais je ne voudrais pas le voir gagner et forcer tous les pays arabes et occidentaux à l’écouter comme un dictateur qui donne des leçons à tout le monde », explique Charles Malek.

De plus en plus de rapprochements

La Syrie est suspendue de la Ligue arabe depuis 2011, date du début de sa répression violente contre les manifestants, à l’époque des Printemps arabes. Le pays a ensuite plongé dans une guerre qui a coûté la vie à plus de 300 000 civils (selon l’ONU) et qui a fait des millions de réfugiés et de déplacés. Malgré ce terrible bilan, plusieurs pays arabes n’ont pas attendu le tremblement de terre de février dernier pour se rapprocher de Damas. À commencer par les Émirats arabes unis qui ont rouvert leur ambassade à Damas dès 2018. Puis les Émirats ont accueilli Bachar el-Assad sur leur sol en 2022.

« Les Émirats arabes unis sont le fer de lance de la contre-révolution dans le monde arabe, analyse le chercheur Thomas Pierret (CNRS et IREMAM), c’est un régime qui a toujours été terrorisé par les mouvements révolutionnaires, qui a tout fait pour les combattre et qui considère que réintégrer Assad dans le concert des pays arabes, c'est planter le dernier clou dans le cercueil des mouvements révolutionnaires de la décennie 2010 ». Depuis le tremblement de terre, plus de la moitié des 200 avions d’aide humanitaire qui ont atterri en Syrie (dans les zones tenues par le régime) proviennent des Émirats arabes unis, selon le ministère syrien des Transports.

Le président syrien Bachar el-Assad et son épouse Asma, au chevet d'un blessé des séismes de lundi, dans un hôpital de la province d'Alep, ce vendredi 10 février 2023. AP

Émirats arabes unis, Bahreïn, Algérie, Égypte, Jordanie, etc., le groupe des pays arabes favorables ou disposés à un retour de la Syrie dans la Ligue arabe s’étoffe. En face, Qatar, Maroc et Koweït restent opposés ou réticents. La position de la puissante Arabie saoudite pourrait faire pencher la balance, d’autant que le royaume doit accueillir cette année un sommet de la Ligue arabe. Le ministre saoudien des Affaires étrangères a récemment donné le ton. « Il existe un consensus au sein du monde arabe selon lequel le statu quo ne fonctionne pas [à propos de la Syrie] », a déclaré le prince Fayçal ben Farhane lors de la Conférence sur la sécurité de Munich, avant d’évoquer une « nouvelle approche en cours d'élaboration ».

Parmi les arguments avancés par les pays arabes favorables au rapprochement avec Damas, l’idée selon laquelle la Syrie pourrait ainsi se détacher de son alliance avec l’Iran. « Totalement illusoire », selon le chercheur Thomas Pierret qui rappelle que l’influence de l’Iran en Syrie repose sur une très importante présence militaire, « là où l’influence des "nouveaux amis arabes" de Bachar el-Assad ne repose pas sur grand-chose. Personne n’a envie d’investir dans la reconstruction, ce serait un gouffre sans fond. »

Côté occidental, le régime de Bachar el-Assad est toujours placé sous sanctions américaines et européennes, en raison des graves violations des droits humains commises par le pouvoir de Damas. Mais plusieurs sources l’ont confirmé à RFI : certains pays arabes comme les Émirats arabes unis ou la Jordanie plaident auprès des Occidentaux pour qu’ils reprennent le chemin de Damas.

Et en Europe, des pays comme la Grèce, l’Italie, la Hongrie ou la République tchèque ont des attitudes beaucoup moins fermes que la France par exemple. La France pourrait-elle être tentée un jour d’entamer un rapprochement avec le régime syrien au nom du pragmatisme ? « La France n’aurait rien à gagner, estime Michel Duclos, ancien ambassadeur à Damas et aujourd’hui conseiller spécial à l’Institut Montaigne, cela ne lui donnerait aucun levier supplémentaire ». L’ancien diplomate français se souvient aussi que « la France a tendu deux fois la main à Bachar el-Assad, sous Chirac puis sous Sarkozy. Et à chaque fois Assad lui a mordu la main ».

Le président syrien Bachar el-Assad, à droite, avec le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri à Damas, ce lundi 27 février 2023. AP

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne