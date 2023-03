Bassma Kodmani, un destin syrien

La chercheuse franco-syrienne Bassma Kodmani, figure de proue de l'opposition pacifique syrienne, s'est éteinte à Paris à l'âge de 64 ans.

Publicité Lire la suite

Elle aurait eu 65 ans en avril. Née à Damas en 1958, fille d'un diplomate syrien chevronné qui était passé dans l'opposition, Bassma Kodmai avait passé la plus grande partie de sa vie en exil. Elle est décédée à Paris, des suites d'une longue maladie.

« Elle a combattu la maladie avec un courage et une détermination admirables. Bassma était une intellectuelle passionnée et une militante engagée en faveur de sa Syrie bien-aimée et de la région arabe en général, qu'elle aspirait à voir libre et prospère », a réagi sur Facebook Nadim Houry, le directeur de l'Arab Reform Initiative, que Bassma Kodmani avait fondé en 2005.

« J'étais toujours pessimiste et elle, toujours optimiste », a témoigné sur RFI Salam Kawakibi. Syrien lui aussi, il a travaillé avec Bassma Kodmani au sein de ce consortium d'instituts de recherche du monde arabe travaillant en partenariat avec des instituts européens et américains sur les questions de réforme et de transition démocratique dans le monde arabe. « Malgré les coups et la déception, elle a toujours gardé l'espoir, elle a toujours inventé des projets », rappelle-t-il encore.

► À écouter aussi : Bassma Kodmani: « Assad n’est plus que l’ombre de lui-même »

Peu après le déclenchement du soulèvement pacifique en Syrie en mars 2011, la politologue avait cofondé le Conseil national syrien (CNS), qui de son exil entendait proposer une alternative politique au régime de Bachar el-Assad. Elle avait été chargée des relations extérieures et porte-parole de ce principal organisme, avant que le soulèvement dégénère en conflit armé. L'opposante avait finalement quitté le CNS, miné par les tensions. « Certains, qui avaient une culture très machiste, acceptaient très mal le leadership d'une femme qui était reçue par les présidents, les ministres... Tout créait une certaine jalousie », raconte encore Salam Kawakibi.

Bassma Kodmani avait également participé à partir de 2016 à la délégation des négociateurs de l'opposition syrienne qui se réunissait à Genève avec les représentants du régime sous l'égide de l'ONU. Connue pour son calme et sa diplomatie, elle était souvent citée par les médias occidentaux et accueillie sur les plateaux de télévision.

La chercheuse a été pendant 15 ans responsable du programme Moyen-Orient à l'Institut français des relations internationales (Ifri) et directrice de programme pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à la fondation Ford au Caire. Elle a aussi collaboré avec le Collège de France, et a rejoint le prestigieux Institut Montaigne à Paris en 2021. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages, dont La diaspora palestinienne et Abattre les murs, les Arabes et leurs craintes.

(Et avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne