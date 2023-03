Irak: le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres en visite à Bagdad

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres aux côtés du ministre des Affaires étrangères irakien à Bagdad le 1er mars 2023. AP - Hadi Mizban

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Six ans après sa précédente visite, Antonio Guterres est venu réaffirmer l’engagement de l’organisation internationale en Ira. Il a salué le travail du nouveau gouvernement irakien et a mis au cœur de sa visite les enjeux climatiques et du retour des déplacés dans leurs provinces d’origine.