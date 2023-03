Israël: premier accord salarial depuis près de huit ans dans la fonction publique

Mais l'accord serait un trompe-l'oeil au regard de la situation économique.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Hausse de 11% sur plusieurs années, semaine de travail raccourcie et, cerise sur le gâteau, une prime de 6000 shekels, environ 1500 euros, qui sera versée début avril, juste avant la Pâque juive. Arnon Bar-David, le chef de la Histadrout, la toute-puissante centrale syndicale israélienne, et le ministre des Finances Betsalel Smotrich étaient tout sourire pour la cérémonie de signature.

Mais il ne faut pas se fier aux apparences. La majorité des acquis de cet accord risquent d’être effacés par l’inflation la plus haute qu’ait connu le pays depuis 2008. 5,4% prévu pour 2023. Et le shekel, la monnaie locale, a été en février la troisième monnaie la plus dépréciée au monde. Il s’est affaibli de 6% après avoir été pendant des années une des valeurs les plus sûres de l’économie mondiale. Un grand nombre d’économistes sont persuadés que c’est le résultat de la réforme du système judiciaire. L’agence de notation Fitch Ratings, une des plus importantes, a mis en garde Israël sur un impact négatif de cette réforme tout en maintenant à ce stade la note de crédit du pays à un niveau elevé.

Dans un pays qui se targue d'être une « start-up nation », c’est le secteur privé qui fait principalement les frais de cette situation économique dégradée. Et plus particulièrement l'univers des nouvelles technologies avec des fuites de capitaux sans précédent.

