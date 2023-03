L'Unicef inquiet pour 3,7 millions d'enfants syriens

L'Unicef a averti jeudi que 3,7 millions d'enfants des zones touchées par le séisme du 6 février en Syrie étaient confrontés à des menaces croissantes.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Catherine Russell, directrice générale de l'Unicef en Syrie, a déclaré que les tremblements de terre et leurs répliques ont détruit en Syrie des maisons, des écoles et des aires de jeu, et ont « brisé tout sentiment de sécurité » pour les enfants et les familles « les plus vulnérables ».

La directrice de l'Unicef s'est rendue, entre autres, à Alep, deuxième ville de Syrie sous contrôle du gouvernement, durement touchée par le séisme. Elle a évoqué « la menace accrue de maladies contagieuses, transmises par contact et d'origine hydrique » pour les populations déplacées.

Des dizaines de milliers de familles ont perdu leurs foyers et sont actuellement logées dans des établissements scolaires et d’autres centres d’accueil.

Un responsable du ministère syrien de l’Éducation a indiqué que près de 700 écoles ont été endommagées par le séisme, dont 15 complètement détruites. Quarante établissements scolaires ont été également endommagés dans la province d’Idleb, contrôlée par des rebelles pro-turcs et des jihadistes.

Le haut fonctionnaire syrien a indiqué que 140 enseignants ont été tués lors du tremblement de terre, dont 122 dans la province côtière de Lattaquié.

Malgré les dégâts dans les infrastructures scolaires, les cours ont repris timidement dans les provinces sinistrées et les dates des examens officiels du brevet et du baccalauréat sont maintenues jusqu’à nouvel ordre.

Selon l'ONU, 8,8 millions de Syriens ont été affectés par le séisme, qui a fait plus de 6000 morts dans ce pays.

