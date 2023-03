Israël: vives condamnations après les propos de Bezalel Smotrich sur Huwara

La localité palestinienne de Huwara doit être rasée, a affirmé Bezalel Smotrich, le ministre israélien des Finances qui est à la tête du parti d'extrême-droite Sionisme religieux. Une phrase qui a entraîné des réactions en chaîne au sein de l'opposition israélienne et de nombreux pays, dont les États-Unis.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Ce gouvernement déraille complètement, affirme Yair Lapid, le chef de l’opposition israélienne qui fustige les propos du ministre des Finances Bezalel Smotrich. Dans son éditorial, ce week-end, le quotidien de gauche Haaretz qualifie Smotrich de « criminel de guerre ». Il faut le « bannir totalement », écrit encore l’auteur de l’article qui estime que le ministre israélien devrait comparaître devant le tribunal international de La Haye.

Condamnations

De plus en plus de pays se joignent aux condamnations. Notamment les Émirats arabes unis qui qualifient les remarques du chef du parti Sionisme religieux en Israël de racistes. Et cela, à un moment où le Premier ministre Benyamin Netanyahu affirme qu’il veut étendre les accords d’Abraham à d’autres pays arabes dans la région.

Propos répugnants

Bezalel Smotrich doit se rendre aux États-Unis la semaine prochaine pour participer à une conférence de l’organisation des Israël Bonds. Ses propos sur la localité de Huwara ont été qualifiés de « répugnants » par le porte-parole du département d’État. Aucun responsable américain ne le rencontrera pendant son séjour. Une claque retentissante et sans précédent soulignent les médias en Israël.

►À lire aussi : Israël: deux émeutiers de Huwara placés en détention administrative

