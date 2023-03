Nucléaire iranien: le directeur de l'AIEA en Iran, qui se rapproche du seuil de la bombe

via REUTERS - WANA NEWS AGENCY

Arrivé ce vendredi à Téhéran, Rafael Grossi doit s'entretenir avec plusieurs responsables iraniens dont le président Ebrahim Raïssi. Ce voyage est le premier depuis l'interruption des négociations qui visaient à relancer l'accord sur le nucléaire iranien. L'AIEA dit avoir trouvé en Iran des traces d'uranium proches d'un niveau militaire.

Rafael Grossi a été accueilli à l'aéroport par le porte-parole de l'Agence iranienne de l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi, pour une visite de deux jours. Il a rencontré le directeur de cette agence, Mohammad Eslami, ainsi que plusieurs responsables iraniens, notamment le président Ebrahim Raïssi.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a décelé en Iran des particules d'uranium enrichi à plus de 83%. 90% sont nécessaires pour fabriquer une bombe atomique. Le rapport doit être officiellement publié la semaine prochaine mais le chiffre est déjà connu, notamment des autorités françaises qui parlent « d'un développement sans précédent, extrêmement grave ».

L'Iran de son côté assure que ce niveau d'enrichissement de l'uranium a été atteint de façon involontaire.

Lors de sa visite, Rafael Grossi va essayer d'en savoir plus et d'obtenir « un renforcement de l'accès au site et une augmentation du nombre d'inspections », selon une source diplomatique à Vienne, où siège l'agence spécialisée de l'ONU.

En Iran, ce n'est pas le président qui prendrait la décision de militariser le programme nucléaire, mais plutôt le Guide suprême, et pour le moment, selon les services de renseignements américains, il n'y a pas de volonté iranienne d'acquérir l'arme nucléaire [...] L'Iran peut potentiellement avoir l'arme nucléaire dans plusieurs années mais on n'est pas du tout dans un délai de douze jours. Douze jours, c'est le délai potentiel pour acquérir assez de matière fissile. Héloïse Fayet, chercheuse à l'Institut français des relations internationales, spécialiste des questions de prolifération nucléaire

Dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015, l'Iran limitait à 20% son taux d'enrichissement d'uranium. Lorsque les États-Unis de Donald Trump ont quitté ce compromis historique, Téhéran s'est progressivement affranchi de ses obligations et depuis l'été 2022, il n'y a même plus de négociations internationales pour tenter de ressusciter l'accord.