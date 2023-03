Réforme de la justice en Israël: des dizaines de milliers de manifestants de nouveau dans la rue

Pour la neuvième semaine consécutive, de nouvelles manifestations ont eu lieu ce samedi en Israël contre la réforme de la justice. La plus importante s'est tenue à Tel Aviv.

« Démocratie, démocratie ! » ont scandé les manifestants rassemblés à Tel Aviv, Jérusalem et dans plus de 90 endroits à travers le pays. En tout, ils étaient 250 000 à descendre dans la rue, rapportent les médias. L'objet de leur colère reste le même : une loi que tente de faire passer la coalition de droite et d'extrême droite au pouvoir, qui donnerait notamment au gouvernement une plus grande influence sur la sélection des juges et limiterait les prérogatives de la Cour suprême. L'annonce du texte, début janvier, a provoqué des manifestations massives.

« En l'espace de deux mois, ce gouvernement est en train de ruiner presque tout, s'alarme Amnon, un jeune architecte, au micro de notre envoyé spécial à Tel Aviv, Michel Paul. Beaucoup sont là aujourd'hui pour dire qu'ils veulent sauver la démocratie et qu'ils n'entendent pas se laisser faire. » Mais cette semaine, la mise à sac de la localité palestinienne de Huwara dans le nord de la Cisjordanie et le soutien apporté par une partie de la coalition à ces exactions, étaient également au centre des discours. « Cela nous renvoie aux années 39-40 et je n'ai pas envie que mon pays soit la même chose », confie Isabelle.

Les manifestations, qui dénoncent de façon générale la politique du gouvernement, ne semblent pas pour l'heure infléchir la détermination de Benyamin Netanyahu et sa majorité. L'opposition, dont son chef centriste Yaïr Lapid, a accusé à plusieurs reprises le Premier ministre de vouloir servir ses intérêts personnels avec cette réforme. Benyamin Netanyahu étant lui-même jugé pour corruption dans plusieurs affaires, ses contempteurs estiment qu'en cas d'adoption de la réforme, il pourrait s'en servir pour casser un éventuel jugement venant à le condamner.

Les opposants à la réforme ont annoncé que jeudi prochain sera une journée de résistance à la dictature.

Que contient cette réforme de la justice ?

Avec ce projet de loi, le gouvernement souhaite revoir les pouvoirs de la Cour suprême. Ainsi, il souhaite inclure une clause « dérogatoire » qui permettrait au Parlement, avec un vote à la majorité simple, d’annuler une décision de la Cour suprême.

La réforme propose aussi de retirer les avocats du panel qui est chargé de nommer les juges de la Cour suprême. Aujourd’hui, il est composé par un groupe de juges, de députés et d'avocats du barreau, sous supervision du ministre de la Justice.

Le gouvernement souhaite également empêcher les juges d'invoquer le caractère « raisonnable » de certaines décisions politiques. Une volonté motivée par la décision du 18 janvier de la Cour d’invalider la nomination d'Arié Dery comme ministre de l'Intérieur et de la Santé à cause d’une condamnation pour fraude fiscale. La Cour suprême avait jugé cette nomination non « raisonnable », poussant ainsi le Premier ministre à démettre le ministre de ses fonctions.

Et enfin, le gouvernement souhaite réduire l’influence des conseillers juridiques dans les ministères car leurs recommandations sont utilisées par les juges de la Cour suprême lorsqu'ils statuent sur la bonne conduite du gouvernement. Le ministre de la Justice souhaite donc qu’elles soient clairement considérées comme des avis non contraignants.



