Dans la bande de Gaza, danser la dabkeh malgré les obstacles

Dans cette salle privée aux abords de la ville de Gaza, une vingtaine de jeunes filles pratiquent la dabkeh, sous la houlette de leur coach, Mohammad Obaid. © Alice Froussard / RFI

Dans la bande de Gaza, enclave palestinienne où plus de deux millions de personnes s’entassent sur 365 kilomètres carrés, une des densités de population les plus fortes au monde, les guerres se succèdent et le blocus dure depuis quinze ans. Plus qu'ailleurs, les inégalités entre les femmes et les hommes y sont énormes. Malgré les obstacles, malgré les règles, certaines dansent la dabkeh pour conjurer l'adversité.