Reportage

Jordanie: chez les réfugiés syriens de Zaatari, douze ans déjà et une génération d'exilés

Le camp de réfugiés syriens de Zaatari, en Jordanie, en octobre 2022. AFP - KHALIL MAZRAAWI

Texte par : RFI

Le conflit en Syrie entre dans sa 12e année. Depuis 2011, la guerre a fait fuir plus de la moitié de la population syrienne, notamment dans les pays limitrophes comme le Liban, la Turquie et la Jordanie. Le royaume hachémite a accueilli plus d'un million de Syriens. À Zaatari, le plus grand camp de réfugiés syriens au monde abrite 80 000 personnes, dont la moitié sont des enfants.