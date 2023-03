Iran: le Franco-Irlandais Bernard Phelan condamné à six ans et demi de prison

Cela fait cinq mois désormais que Bernard Phelan est en prison en Iran. Ce ressortissant franco-irlandais, âgé de 64 ans, a été arrêté en octobre. L'homme a une santé fragile et sa famille craint qu'il ne meure en détention. D'autant que Bernard Phelan a été jugé à deux reprises en quelques jours fin février. Et que sa peine a été alourdie. Il est désormais condamné à six ans et demi de prison.

La première audience a eu lieu le 20 février, suivie d'une seconde six jours plus tard. Toutes deux aussi expéditives, indique Caroline Massé-Phelan, la sœur de Bernard Phelan, qui explique qu'à chacune des deux audiences, son avocat était absent.

« Le tribunal, si on peut appeler ça comme ça, c'était le 26 février, se rappelle-t-elle. Il y a eu vingt minutes de préavis, il n'a pas eu le droit d'avoir son avocat avec lui ; la semaine d'avant, c'était pareil, cette fois-ci c'était trois ans et demi, et il allait être libéré à cause de sa santé et de son âge. »

Entre les deux audiences, la peine de Bernard Phelan a donc été allongée de trois ans, assure sa sœur. Il a d'abord été condamné à trois ans et demi de prison avec une promesse d'être libéré en raison de son état de santé. Puis la peine a été transformée en six ans et demi de prison, et la perspective d'une libération retirée.

Bernard Phelan a été accusé de livrer des informations à un pays ennemi, mais la condamnation n'ayant pas été officiellement notifiée, nul ne sait quels sont les faits qui lui sont réellement reprochés ni si un appel est possible.

« Son médecin est inquiet »

« Normalement, si c'était une vraie cour, il aurait le temps de faire appel, estime sa sœur. Mais comme on n'a pas les papiers, on n'a aucune information, on est vraiment un petit peu dans le noir dans cette situation. »

Comme celle des autres Français détenus en Iran, la famille de Bernard Phelan estime qu'il est un pion dont se sert la République islamique dans son rapport aux pays occidentaux. Caroline Massé-Phelan veut garder espoir, mais il faut, prévient-elle, des avancées rapides.

Caroline Massé-Phelan est inquiète, car l'état de santé de son frère se dégrade et ses conditions de détention sont extrêmement difficiles.

Sa santé va très, très mal. Son médecin est inquiet pour sa santé également, parce qu'il a des problèmes cardiovasculaires, et ses yeux ont des problèmes, il devient aveugle. Il voit à un mètre cinquante, aujourd'hui...

Caroline Massé-Phelan sur l'état de santé de son frère Bernard Phelan

