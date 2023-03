Israël: nouvelles manifestations pour une journée de «résistance» contre la réforme de la justice

En Israël, mobilisation toujours très forte contre la réforme du système judiciaire. Ce jeudi 9 mars a été décrété journée de résistance contre la réforme. Et les manifestations se sont multipliées sur l'ensemble du pays.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Objectif principal : perturber le départ du couple Netanyahu pour une visite en Italie. Le Premier ministre israélien et son épouse ont été contraints d'utiliser un hélicoptère de la police pour se rendre de Jérusalem à l'aéroport Ben Gurion assiégé par des milliers d'opposants à la réforme judiciaire.

C'est également dans l'aérogare que Benyamin Netanyahu a dû s'entretenir avec Lloyd Austin, le secrétaire américain à la Défense, en visite éclair en Israël. Une journée de résistance à la réforme.

Les manifestants, plus de 65 000 personnes, ont bloqué des dizaines de routes et carrefours partout dans le pays. À Tel-Aviv, ils ont réussi à paralyser l'autoroute qui traverse la ville pendant près d'une heure et demie, alors que la police avait prévenu qu'elle ne tolérerait pas ce genre de débordements.

Benyamin Netanyahu a accusé l'opposition de rejeter le dialogue et de rechercher l'anarchie. Les seuls anarchistes dans cette histoire, a rétorqué le chef de l'opposition Yaïr Lapid, ce sont les membres du gouvernement. Les manifestants se préparent maintenant à de nouveaux rassemblements dans la soirée dans toutes les villes du pays.

