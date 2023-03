Reportage

La mer Morte, point le plus bas de la planète, se meurt

La mer Morte, joyaux naturel partagé entre Israéliens, Palestiniens et Jordaniens, a perdu un tiers de sa superficie en seulement cinquante ans. © Sophie Guignon/RFI

Très prisée par les touristes du monde entier pour ses bienfaits pour la santé, la mer Morte est l’un des sites naturels les plus visités du Moyen-Orient. Située à plus de 400 mètres sous le niveau de la mer, cette étendue d’eau est le point le plus bas de la planète. Ses eaux sont aussi les plus salées du monde, à tel point qu’aucun poisson ou aucune algue ne peuvent y vivre, d’où son nom. Mais aujourd’hui, la mer Morte se meurt à cause de la surexploitation des ressources hydriques et du réchauffement climatique.