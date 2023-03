Accord Iran-Arabie saoudite: les Iraniens partagés entre espoir et scepticisme

Reportage

L’Iran et l’Arabie saoudite ont annoncé vendredi 10 mars un accord pour reprendre leurs relations diplomatiques après sept ans de brouille. L’annonce a surpris tout le monde et a été diversement appréciée à travers le monde. Mais la population iranienne, touchée par un mouvement de révolte ces derniers mois et qui se trouve dans une situation économique désastreuse, se dit étonnée, sceptique, voire énervée. Quelques autres espèrent un « coup de pouce à l’économie ».

De notre envoyée spéciale à Téhéran,

Vêtue d’un long voile noir, Zahra dit sa stupeur à l’annonce de la réconciliation entre les deux frères ennemis, l’Iran et l’Arabie saoudite : « À vrai dire, j’ai été très étonnée, on s’est éloignés de nos positions », affirme la jeune femme qui évoque la guerre au Yémen, un conflit dans lequel les deux pays sont opposés. Mais Zahra salue l’effet positif sur les marchés, « un coup de pouce à l’économie », espère-t-elle.

En effet, quelques heures après l'annonce, la monnaie iranienne, le rial, a repris de la valeur par rapport au dollar, alors qu’elle n’avait cessé de baisser ces derniers mois. Cela avait provoqué une inflation galopante et une situation économique désastreuse pour la population.

Certains espèrent donc que l’accord conclu avec les Saoudiens va apporter une bouffée d’oxygène, en sortant l’Iran de son isolement : « Tout accord avec n’importe quel pays, que ce soit l’Arabie saoudite ou un autre, peut nous ouvrir un meilleur avenir à nous les jeunes, veut croire Amir, un jeune ingénieur au costume élégant. Jusqu’ici, beaucoup ont fui à cause de la mauvaise situation économique. »

Mais d’autres affichent leur scepticisme. « L’accord avec l’Arabie saoudite, je n’y crois pas, assène Sepideh, regard azur caché derrière des lunettes de soleil. Je pense qu’il vaut mieux un accord avec l’Occident ». Cette professeure d’histoire originaire d’Ispahan souhaite la conclusion d’un accord sur le nucléaire pour lever les sanctions qui pèsent sur la population iranienne. Elle évoque « les salaires de misère des professeurs et les étudiants qui ne s’en sortent pas ».

Des Iraniens près de l'entrée du marché de Tajrish, à Téhéran, le 12 mars 2023. © Murielle Paradon / RFI

« Le régime veut juste calmer les gens »

Assis sur un banc, Farzad, la soixantaine, accuse le régime de vouloir faire diversion avec cet accord, à quelques jours du Nouvel-An iranien, alors que la population est touchée de plein fouet par l’inflation : « Le régime veut juste calmer les gens. Un rapprochement entre l’Iran et l’Arabie saoudite ? Il n’y a pas plus différents comme pays, c’est le jour et la nuit, ironise-t-il. Ils ne pourront pas s’entendre sur les grands sujets, à moins que l’Iran ne change ses positions. »

Reza, lui, est étudiant et cet accord entre l’Iran et l’Arabie saoudite, il n’en a que faire : « Avec les récents évènements en Iran, honnêtement, on s’en fiche de cet accord avec l’Arabie saoudite. C’est peut-être une façon d’influer sur l’opinion des gens. Mais nous, on ne veut pas d’un accord, on veut juste vivre par nous-mêmes et faire ce qu’on veut. »

Pour ces jeunes qui se sont révoltés dans la rue pour réclamer plus de libertés, une ouverture vers l’extérieur ne suffira pas : ils réclament un changement radical de régime en Iran.

