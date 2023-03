Au moins 100 arrestations dans l'affaire des écolières iraniennes intoxiquées

Les autorités iraniennes ont affirmé avoir arrêté plus de 100 personnes dans le cadre de la mystérieuse affaire des intoxications dans les écoles de filles.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

« Plus de 100 personnes soupçonnées d'être responsables des incidents dans les écoles ont été identifiées, arrêtées et interrogées », a indiqué le ministère de l'Intérieur. Selon le communiqué, certains de ces individus cherchaient par aventure à provoquer la fermeture des écoles alors que d’autres sont soupçonnés d’avoir des liens avec les groupes d’opposition, notamment les Moudjahdines du peuple, qui combat le pouvoir iranien. Ces personnes ont été arrêtées dans plusieurs provinces, dont celles de Téhéran et de Qom dans le nord, de l'Azerbaidjan oriental et occidental dans le nord-ouest, ou dans celles du Kurdistan et Hamadan dans l'ouest.

Des milliers d'élèves touchées

L’affaire d’empoisonnement des jeunes filles qui a touché des écoles dans une vingtaine de province a provoqué une très grande émotion à travers le pays. Depuis novembre, on assiste à des scènes identiques où des jeunes filles sont prises de malaises à la suite de forte odeur de gaz. Au total, les autorités ont répertorié plus de 5 000 élèves ont été affectées dans « quelque 230 établissements scolaires » dans 25 des provinces du pays

Début mars, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, avait condamné ces crimes et avaient appelé des peines sévères. Ces affaires d’intoxications sont intervenus à la suite des manifestations après la mort de la jeune Mahsa Amini arrêtée par la police des mœurs pour mauvais port du voile islamique. L’Iran compte plus de 107 000 écoles et la moitié des 15 millions d’écoliers et de lycéens sont des filles.

(Et avec AFP)

