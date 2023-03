Iran: la Suède proteste après la condamnation à mort d'un dissident irano-suédois

L'Autorité judiciaire iranienne a annoncé dimanche la confirmation de la peine capitale contre un dissident irano-suédois, détenu depuis 2020 en Iran, selon l'agence de la justice. De son côté, la Suède condamne la peine prononcée.

« La condamnation à mort de Habib Chaab pour corruption sur terre, la gestion et la direction d'un groupe rebelle et la conception et l'exécution de nombreuses opérations terroristes a été approuvée par la Cour suprême », a indiqué l'agence Mizan Online. Chef du groupe de l'ASMLA (Mouvement arabe de lutte pour la libération d'Ahvaz), considéré comme un mouvement terroriste par les autorités iraniennes, Habib a vécu en exil en Suède pendant 14 ans avant de disparaître en Turquie en octobre 2020.

Kidnappé, selon les autorités turques, réapparaît en novembre 2020 dans une vidéo publiée par l’Iran où il confesse avoir participé en 2018 à un attentat contre un défile des Gardiens de la révolution, dans la province séparatiste du Khouzestan. Une confession obtenue selon Amnesty Internationale sous la torture.

La Suède, dont il est citoyen, a engagé des démarches pour lui offrir une aide consulaire, mais sans résultat, car l'Iran ne reconnaît pas la double nationalité. Pendant ses deux ans de détention, les autorités suédoises n’ont jamais eu le droit de rendre visite à Habib Chaab en prison, ni d’assister à son procès, rappelle notre correspondante à Stockholm, Carlotta Morteo.

« La peine de mort est un châtiment inhumain et irréversible et la Suède, comme le reste de l'UE, condamne son application en toutes circonstances », a déclaré le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billstro.

En procès depuis janvier 2022 pour « terrorisme » et surtout propagation de la « corruption sur Terre », la justice a annoncé le 6 décembre la condamnation à mort de cet homme âgé d'une cinquantaine d'années, selon les médias. « La condamnation à mort de Habib Chaab est confirmée et définitive », a précisé Mizan Online.

Un autre irano-suédois dans le couloir de la mort

Sa condamnation à mort est sans doute une réponse de Téhéran à la condamnation, à l'été 2022, par un tribunal suédois d’un ancien responsable pénitentiaire iranien, Hamid Noury. La prison à perpétuité a été requise contre cet homme considéré comme clé dans les massacres de prisonniers politiques en 1988. L’Iran avait qualifié ce procès d’illégal, et le verdict de « politique » mais sans effet. Puisque les tribunaux suédois peuvent juger des citoyens étrangers, dès lors qu’ils sont arrêtés sur le sol suédois, pour des crimes contre le droit international. Un autre irano-suédois est aujourd’hui dans le couloir de la mort en Iran, le chercheur Ahmadreza Djalali, accusé de collaborations avec les services de renseignement israéliens.

Téhéran avait provoqué une vague d'indignation internationale après avoir exécuté en janvier un ancien responsable de la Défense, l'Irano-Britannique Alireza Akbari, reconnu coupable pour espionnage. Le 1er mars, l'Allemagne a expulsé deux diplomates en poste à Berlin pour protester contre la condamnation à mort du dissident irano-allemand Jamshid Sharmahd, âgé de 67 ans. Il était accusé d'avoir participé à un attentat contre une mosquée à Chiraz, dans le sud de l'Iran, qui avait fait 14 morts en avril 2008.

