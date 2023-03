Le rétablissement des relations diplomatiques entre Arabie Saoudite et Iran, un gage pour le Liban

Le président du Parlement libanais Nabih Berry (à g.), a salué un accord historique. Ici avec Saad Hariri, le 23 mai 2018 à Beyrouth. Lebanese Parliament/Handout via REUTERS

Texte par : RFI Suivre 1 mn

À Beyrouth, l’annonce du rétablissement des relations diplomatiques d'ici à deux mois entre l’Arabie saoudite et l’Iran, après six ans de rupture, a été saluée par les alliés de Téhéran et ignoré par les amis de Riyad. Mais tous sont conscients que l’amélioration des rapports entre les deux pays aura forcément un impact au Liban.