Iran: malgré les arrestations, les familles ont toujours peur des intoxications des écolières

En Iran, malgré les arrestations annoncées par les autorités, les mystérieuses intoxications dans les écoles de filles continuent. L’affaire a créé une vive émotion avec des milliers d’écolières qui ont été prises de malaise après avoir respiré du gaz suspect et ont été hospitalisées. Les familles restent terrorisées, certaines préférant retirer leurs enfants par peur et pointent le régime du doigt.

Avec notre envoyée spéciale à Téhéran, Murielle Paradon

À la sortie d’un collège de Téhéran, une mère de famille attend dans l’angoisse sa fille de 13 ans. L’établissement est pratiquement vide alors que les vacances scolaires n’ont pas encore commencé : les parents ont préféré retirer leurs enfants par peur des intoxications.

« Je suis vraiment inquiète, dit cette mère. Ma fille est collégienne et je suis venue dire à l’école qu’elle ne viendrait plus jusqu’aux vacances, on a la boule au ventre. Bien sûr, c’est le régime qui est derrière les intoxications et personne d’autre ! Ils font ce qu’ils veulent ! »

Une punition du régime pour certains

Pour beaucoup d’Iraniens, le régime punirait les filles pour leur participation au mouvement de protestation contre le voile islamique. Shirin, 13 ans, s’est mobilisée dans son école : « On a écrit des slogans sur les murs, sur les tables et dans les couloirs de notre école. Oui, le mouvement va continuer à 100% ! »

Une de ses camarades, en uniforme et sans voile, renchérit : « Une de mes copines raconte que le régime veut éliminer notre génération de filles, parce qu’on est sorties du droit chemin. Il voudrait créer une nouvelle génération qu’il pourrait éduquer comme il veut ! »

« Et vous voulez être éduquées comment ? » Ce à quoi elle répond : « Que puis-je dire, à part azadi ! » « Azadi », ou « liberté » en français : l’un des slogans désormais célèbres des protestataires en Iran.

