Les autorités iraniennes évoquent les Français détenus en Iran

L’Iran a confirmé dimanche la condamnation à mort d’un détenu irano-suédois emprisonné depuis trois ans, déclenchant la colère de Stockholm. Il y aurait une quinzaine de détenus européens en Iran, dont six Français, considérés par Paris, comme des « otages d’État ».

Avec notre envoyée spéciale à Téhéran, Murielle Paradon

La plupart des Français détenus en Iran ont été arrêtés bien avant le mouvement de protestation qui a démarré il y a près de six mois. Pourtant, durant une conférence de presse, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Nasser Kanani accuse les Français d’avoir joué un rôle dans ces événements. Une rhétorique habituelle de la part du pouvoir iranien : « Ceux qui ont été arrêtés en Iran ont joué un rôle dans les événements qui ont agité le pays. Leurs actes sont contraires aux lois de la république islamique d’Iran. »

Discussions en cours

Des discussions entre l’Iran et la France à propos des prisonniers sont en cours, assure Nasser Kanani, mais le soutien de Paris au mouvement de contestation en Iran a le don d’irriter Téhéran : « Le gouvernement français a joué un rôle d’ingérence et a pris des positions destructrices concernant les récents événements en Iran. Évidemment, ces prises de positions et les mesures prises par la France ne vont pas aider dans les négociations pour les prisonniers. »

Les prisonniers français en Iran ont toujours clamé leur innocence. Ils sont considérés par Paris comme « des otages d’État ».

