Iran: incertitude sur le sort des cinq jeunes femmes arrêtées pour une chorégraphie

Selon une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, les cinq femmes qui avaient tourné une danse sur un tube planétaire devenue virale ont été arrêtées et contraintes d'enregistrer une vidéo dans laquelle elles expriment leurs regrets.

Leur vidéo, tournée à Ekbatan, un quartier résidentiel de Téhéran, était devenue virale sur les réseaux sociaux autour de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. On voyait cinq jeunes femmes, en crop top et cheveux au vent, réaliser une chorégraphie sur la chanson Calm Down, du chanteur nigérian Rema, devenu tube planétaire après le duo enregistré avec la star américaine Selena Gomez.

La loi iranienne impose aux femmes de porter un foulard couvrant la tête et le cou, et dissimulant leurs cheveux. Mais depuis le début de la contestation, de plus en plus de femmes ont été vues tête nue en public ou ôtant leur foulard lors de manifestations. C'est la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, 22 ans, après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour violation présumée du code vestimentaire pour les femmes, qui avait déclenché le mouvement de colère dans le pays.

Excuses ?

Les comptes Telegram et Twitter aux hashtags #Shahrak Ekbatan qui ont été les premiers à diffuser la vidéo ont rapporté que les autorités iraniennes avaient inspecté les images des vidéosurveillances pour identifier les jeunes femmes. Mardi, ces comptes ont affirmé que les jeunes femmes avaient été arrêtées, détenues pendant deux jours, et forcées à enregistrer une vidéo dans laquelle elles s'excusent.

Une vidéo a émergé sur les réseaux sociaux, montrant cinq femmes, leurs têtes voilées, et s'avançant l'une après l'autre pour exprimer leurs regrets d'avoir dansé sur la vidéo.

L'AFP n'était pas en mesure de vérifier l'authenticité ni les circonstances dans lesquelles cette vidéo de « regrets et excuses » a été tournée.

