Le gouverneur de la Banque du Liban auditionné dans une enquête sur des malversations financières

Le gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, a été auditionné ce jeudi 16 mars à Beyrouth dans le cadre d'une enquête lancée contre lui pour malversations financières. Des magistrats européens étaient présents à cette audience qui s’est déroulée sous un important déploiement de l’armée et des forces de police.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Pendant cinq heures, Riad Salamé a répondu en tant que témoin à une centaine de questions posées par les enquêteurs européens par l’intermédiaire d’un juge d’instruction libanais.

Le gouverneur de la Banque du Liban a été entendu dans le cadre des enquêtes qui le visent en France et dans trois autres pays européens. Il est soupçonné, avec la complicité présumée de son frère et de son assistante, de détournement de fonds et de blanchiment d’argent, portant sur 330 millions de dollars.

Il réfute les accusations portées contre lui

Une source judiciaire a déclaré aux médias que Riad Salamé a fourni aux enquêteurs des réponses « détaillées » en réfutant toutes les accusations portées contre lui. Des journalistes présents au palais de justice ont rapporté que le ton est monté à un moment dans la salle d’audience.

Le patron de la Banque centrale sera de nouveau entendu ce vendredi par les magistrats européens qui lui poseront une centaine de nouvelles questions.

Les ennuis du patron de la Banque du Liban ne s’arrêtent pas là. Mercredi, l’État libanais a porté plainte contre lui et ses complices présumés dans une démarche visant à préserver les intérêts publics en cas de saisie de ses biens et de ses avoirs en Europe.

