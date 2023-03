Bachar el-Assad aux Émirats: une étape de plus pour «le retour» de Damas dans le «le giron arabe»

C’est deuxième visite du président syrien dans le Golfe depuis le séisme en Syrie. Après un déplacement dans le sultanat d’Oman le mois dernier, Bachar al-Assad, a été reçu ce dimanche 19 mars aux Émirats arabes unis par le président Mohammed ben Zayed. Un nouveau signe de l’intensification des contacts de Damas avec les pays arabes.

Avec notre correspondant dans le Golfe, Nicolas Keraudren

Cette nouvelle visite du président syrien aux Émirats arabes unis est une étape de plus pour « le retour » de Damas dans le « le giron arabe ». C’est en tout cas ce qu’a avancé aujourd’hui sur Twitter Anwar Gargash, premier conseiller du président émirien Mohamed ben Zayed. Cette approche, a-t-il ajouté, « s'inscrit dans une vision plus profonde […] visant à renforcer la stabilité arabe et régionale ».

نهج الإمارات وجهودها نحو سوريا الشقيقة جزء من رؤية أعمق ومقاربة أوسع هدفها تعزيز الاستقرار العربي والاقليمي و تجاوز سنوات صعبة من المواجهة، فقد اثبتت الأحداث المرتبطة بعقد الفوضى وتداعياتها أن عالمنا العربي أولى بالتصدي لقضاياه وأزماته بعيداً عن التدخلات الإقليمية والدولية. ٢/٢ — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 19, 2023

Depuis maintenant quelques années, Abou Dhabi multiplie les efforts diplomatiques envers la Syrie. La monarchie du Golfe a, par exemple, rouvert son ambassade à Damas fin 2018. Notons également que Bachar al-Assad s’était déjà déplacé aux Émirats il y a tout juste un an : sa première visite dans un pays arabe depuis 2011.

La réconciliation semble donc bel et bien actée. D’autres alliés d’Abou Dhabi dans le Golfe pourraient suivre. Le mois dernier, le ministre saoudien des Affaires étrangères avait estimé qu’une nouvelle approche vis-à-vis de la Syrie était nécessaire pour faire face aux crises humanitaires.

