Le président iranien invité à se rendre en Arabie saoudite par le roi Salman

Le roi Salman d’Arabie saoudite a invité le président iranien Ebrahim Raissi à se rendre en visite officielle dans son pays, un pas de plus dans le net rapprochement entre les deux puissances rivales régionales.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Cette invitation a été lancée moins de dix jours après la décision de l’Iran et de l’Arabie saoudite de rétablir leurs relations diplomatiques. Aucune date n’a été précisée pour l’instant. Mais les choses semblent aller très vite puisque le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a annoncé qu’il allait rencontrer très prochainement son homologue saoudien.

Le 10 mars dernier, les deux pays ont annoncé la reprise de leurs relations diplomatiques d'ici à deux mois à l’issue de pourparlers secrètes à Pékin. Depuis, les déclarations positives se multiplient. Ainsi, le ministre saoudien de l’Économie a annoncé que l’Arabie saoudite pourrait faire de grands investissements en Iran.

► À lire aussi Accord Iran-Arabie saoudite: «On assiste aux prémices d'une nouvelle configuration régionale»

Relations politiques et économiques

Après plus de dix ans de bras de fer larvé, les deux pays sont décidés de tourner une page. Riyad et Téhéran s’opposaient en Syrie, au Yémen, en Irak, mais aussi au Liban. Ce tournant dans les relations des deux puissances régionales aura très certainement des conséquences dans ces pays.

D’ores et déjà, l’Iran et Bahreïn, allié de l’Arabie saoudite, ont décidé de reprendre leurs relations diplomatiques. Le président syrien Bachar al-Assad, soutenu par Téhéran, est reçu aux Émirats arabes unis. L’Iran et l’Irak doivent signer un accord de sécurité. Visiblement, les pays de la région ont décidé de mettre de côté leurs différences pour renforcer leurs relations politiques, mais aussi économiques, au grand dam des États-Unis et d’Israël.

► À lire aussi Après des années de tension, l'Iran veut renforcer ses liens avec les pays du Golfe

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne