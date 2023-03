Reportage

Liban: nouvelle manifestation devant la Banque centrale à Beyrouth

Audio 01:16

Un manifestant lance des feux d'artifice sur le bâtiment de la Banque centrale libanaise à Beyrouth, au Liban, le vendredi 24 mars 2023. © Hassan Ammar / AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Liban, le plongeon économique semble sans fin, mais la société ne se mobilise plus. Plusieurs manifestations cette semaine ont du coup créé la surprise. Mercredi 22 mars, d’anciens militaires, dont la retraite ne vaut plus rien, se réunissaient dans le centre-ville. Et le jeudi 23 mars, plusieurs dizaines de déposants ont crié leur colère devant la Banque centrale.