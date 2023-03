Israël: alors que les manifestations continuent, le ministre de la Défense tend la main

Reportage

En Israël, nouvelle soirée de manifestations dans tout le pays contre la réforme parlementaire. Le ministre israélien de la Défense propose de suspendre cette réforme pour un mois pour permettre la concertation. Une proposition qui provoque des remous au sein de la majorité.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

« Démocratie » : c'est toujours le même mot sur les lèvres des manifestants pour la 12e semaine consécutive. Cette semaine encore, ils étaient des centaines de milliers partout en Israël, mais surtout à Tel Aviv, à manifester contre la réforme judiciaire.

Un appel entendu par le ministre de la Défense, Yoav Galant, du Likoud, le parti de Benyamin Netanyahu. Il se déclare partisan d'une refonte du système, mais demande un temps d'arrêt pour permettre le dialogue :

« Le clivage qui divise de plus en plus la société atteint l'armée et les services de sécurité, selon lui. C'est un danger clair, immédiat et concret pour la sécurité du pays. Il faut suspendre maintenant même la législation sur la réforme judiciaire pour notre sécurité et celle de nos enfants. »

Le ministre est particulièrement inquiet de la décision des réservistes de l'armée de l'air et des forces spéciales de ne plus se porter volontaires pour servir dans un État non démocratique.

Trois autres députés du parti apportent leur soutien au ministre de la Défense, ce qui pourrait remettre en question le résultat d'un vote sur la réforme. L'extrême droite, de son côté, demande le limogeage de M. Galant, alors que le Premier ministre israélien était en déplacement à Londres.

