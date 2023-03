Mise en garde ferme de l'Iran contre toute attaque américaine contre ses positions en Syrie

Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian et le président syrien Bachar el-Assad à Damas en janvier 2023 (photo d'illustration).

L'Iran a lancé une mise en garde aux États-Unis contre toute attaque contre ses positions en Syrie, après plusieurs jours de tensions entre les forces américaines et des combattants pro-iraniens dans ce pays.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

« Nous répondrons à toute attaque contre les bases qui ont été créées à la demande du gouvernement syrien pour lutter contre le terrorisme et le groupe État islamique », a affirmé le porte-parole du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne.

C'est la première fois qu'un responsable iranien lance une telle mise en garde aux États-Unis.

Des combattants pro-iraniens ont été tués lors de frappes aériennes américaines dans l'est de la Syrie, dans la nuit de jeudi à vendredi 24 mars. Cette opération a été menée en riposte à une attaque au drone qui a tué un Américain et en a blessé six autres.

Le président américain Joe Biden a affirmé que Washington ne cherchait pas un conflit avec l'Iran, mais répondrait avec force à toute attaque.

Les groupes iraniens et leurs alliés, qui combattent aux côtés du régime de Damas, sont fortement implantés dans ces régions proches de la frontière avec l'Irak, qui constituent un important point de passage des armes à destination de la Syrie.

L'attaque de drone a eu lieu jeudi à la mi-journée contre une installation de maintenance d'une base américaine près de Hassaké.

La tension est montée d'un cran entre Téhéran et Washington en Syrie alors que le chef d'état-major des forces armées américaines a affirmé que l'Iran pouvait produire en deux semaines suffisamment de matériels pour la production de l'arme atomique, et pourrait fabriquer une bombe en quelques mois.

