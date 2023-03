Réforme de la justice en Israël: Benjamin Netanyahu annonce une «pause»

Le Premier ministre israélien a annoncé lundi 27 mars mettre « en pause » le controversé projet de réforme de la justice qui a provoqué une contestation vive, des manifestations et une grève générale dans le pays. Le principal syndicat des travailleurs a annoncé dans la foulée la fin de la grève générale.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est adressé à la nation après des consultations politiques avec certains partenaires de la coalition au pouvoir. Le dirigeant israélien a annoncé que l'adoption définitive des différents projets de loi de la réforme était reportée à la prochaine session parlementaire devant s'ouvrir après les fêtes de la Pâque juive (5 au 13 avril), cédant ainsi en partie aux demandes des opposants.

Il a expliqué sa décision par une « volonté d'éviter un déchirement de la nation » et de disposer de temps pour « parvenir à un consensus large » sur une réforme de la justice qu'il a décrite par le passé comme responsable et indispensable pour rééquilibrer les pouvoirs en Israël. Dénoncé par ses détracteurs comme une entrave à la démocratie, le projet vise à conférer au gouvernement un poids plus important dans le choix des juges et à limiter les capacités de la Cour suprême à annuler des lois votées par le Parlement.

En réaction à l'annonce du report du projet de loi, la Histadrout, le principal syndicat de travailleur du pays, a décrété la fin de la grève générale lancée le matin pour stopper la réforme de la justice contestée depuis près de trois mois dans la rue. « À la suite à l'annonce du Premier ministre, j'annonce la fin de la grève [...] annoncée ce matin », a déclaré Arnon Bar David, chef de la Histadrout, dans un communiqué.

(Avec agences)

