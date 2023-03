Liban: un projet d’extension de l’aéroport de Beyrouth en pleine crise provoque un tollé

Un projet de construction d’un nouveau terminal à l’aéroport de Beyrouth a soulevé un tollé dans le pays, car le Liban traverse une crise économique et financière sans précédent. Des ONG locales et européennes, ainsi que des députés libanais, ont dénoncé mercredi 29 mars le manque de transparence dans l’attribution de ce projet de 122 millions de dollars.

Avec notre correspondant à Beyrouth,Paul Khalifeh

L’annonce de l’extension de l’aéroport de Beyrouth alors que l’État n’a pas les moyens de payer ses fonctionnaires ni de nourrir son armée, et que plus de 80 % de la population a basculé dans la pauvreté, a provoqué un vif émoi au Liban.

Ce terminal devrait entrer en fonction en 2027 et permettrait à l’aéroport d’accueillir 3,5 millions de passagers par an. Le projet favoriserait « la création de près de 2 500 emplois », selon le ministre des Travaux publics et des Transports Ali Hamiyé.

Ces arguments n’ont pas convaincu les Libanais de l’utilité de ce chantier. Dix ONG et plusieurs députés ont exprimé mercredi 29 mars leur inquiétude face à ce qu’ils appellent des « abus qui ouvrent la porte à la corruption et au népotisme et permettent l'utilisation illégale de fonds publics ».

Le projet a été attribué de gré à gré à une société irlandaise et une compagnie libanaise. Mais l’Observatoire européen pour l’intégrité du Liban a envoyé une lettre au bureau du crime financier irlandais l’exhortant à enquêter sur le protocole d’accord.

Se voulant rassurant, le ministre des Travaux publics a affirmé que le Trésor public libanais ne supportera aucun coût. Malgré ces assurances, la polémique continue d’enfler au Liban.

