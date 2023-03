La mystérieuse visite d'un homme d'affaires syrien à Paris

Un homme d’affaires syrien proche du pouvoir était présent à Paris au mois de mars pour participer à une réunion consacrée aux relations économiques entre la France et les pays arabes. Une visite que Damas s’est empressé de revendiquer comme « un tournant important ». Elle a eu lieu sur fond de rapprochement entre la Syrie de Bachar el-Assad et plusieurs de ses voisins arabes.

La scène se passe le 15 mars dernier à Paris. Le décor : les locaux du Medef, le syndicat patronal français. L’organisateur : la Chambre de commerce franco-arabe, qui depuis des décennies œuvre en faveur des relations économique entre Paris et les pays arabes. Le thème du jour : un « sommet économique France-pays arabes » dont les documents d’invitation précisent qu’il était organisé « sous le haut-patronage de Monsieur Emmanuel Macron, président de la République ».

Jusque là, rien d’étonnant tant les liens commerciaux sont anciens et profonds entre la France et la plupart des pays du monde arabe. Sur les photos de l’événement, des visages connus, notamment ceux d’ambassadeurs de pays du Moyen-Orient en poste à Paris. Mais sur ces clichés, on distingue aussi le sourire jovial d’un étonnant invité... La très officielle agence de presse syrienne Sana donne son nom : il s’appelle Mussan Nahhas et il représente la Chambre de commerce de Damas.

Et l’agence Sana – qui reflète les positions du pouvoir de Bachar el-Assad – livre une vision très particulière de la visite à Paris de ce représentant syrien en parlant d’« un tournant important et majeur dans le retour des relations syriennes avec tous ». Le média officiel syrien ajoute qu’en France, Mussan Nahhas s’est exprimé pour demander « la levée des sanctions unilatérales injustes imposées à la Syrie ».

Une volonté de normalisation des relations par Damas

Pourquoi Mussan Nahhas a-t-il été invité en France, pays qui a rompu toutes relations diplomatiques avec la Syrie en 2011, en pleine répression du soulèvement d’une partie de la population par le régime de Damas ? Contactée par RFI, la Chambre de commerce franco-arabe, organisatrice de l’événement du 15 mars, n’a pas répondu à nos sollicitations. Reste que le mystérieux invité syrien n’a pas manqué de se faire photographier aux côtés du président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, ou de la directrice générale du groupe industriel français Véolia.

Mussan Nahhas ne figure pas sur la liste des Syriens visés par les sanctions européennes, ce qui le distingue d’autres personnalités du monde des affaires considérées comme proches du régime de Bachar el-Assad. Mais selon le site d’information The Syria Report, spécialiste de l’économie syrienne, M. Nahhas est aussi l’un des dirigeants de la Chambre de commerce Syrie-Iran. Autant dire qu’il est parfaitement aligné sur les positions de Damas et de Téhéran, proches alliés régionaux puisque l’Iran s’est engagé militairement aux côtés du pouvoir de Bachar el-Assad.

La France, comme l’Union européenne, rappelle régulièrement que sa position ferme n’a pas changé concernant la Syrie. Ce qui évolue, c’est la volonté de plusieurs pays arabes de renouer avec Damas. Les Émirats arabes unis sont en pointe depuis plusieurs années, mais le mouvement s’est amplifié ces dernières semaines suite au tremblement de terre qui a touché la Syrie et la Turquie. La Syrie est suspendue de la Ligue arabe depuis 2011 mais la question de sa réintégration devrait occuper les discussions lors du prochain sommet de la Ligue, en mai en Arabie saoudite. C’est dans ce contexte mouvant qu’est survenue la mystérieuse visite de M. Nahhas à Paris, à point nommé pour alimenter le récit de normalisation que développe actuellement le régime de Damas.

