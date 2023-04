Irak: une raffinerie lance sa production de carburant afin de réduire les importations du pays

En Irak, une nouvelle raffinerie a été inaugurée, ce samedi 2 avril, à Kerbala, au sud-ouest de Bagdad. Un projet lancé pour réduire la dépendance de l’Irak aux importations de carburant.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante en Irak, Marie-Charlotte Roupie

Cinquième réserve de pétrole au monde, l’Irak exporte en moyenne 3,3 millions de barils de pétrole brut par jour. Mais pour ce qui est des carburants issus du pétrole raffiné, le pays dépend des importations pour la moitié de ses besoins.

La quatrième raffinerie du pays

Cette nouvelle raffinerie inaugurée à Kerbala, la quatrième dans le pays, devrait donc permettre à l’Irak d’être plus autonome pour répondre à la demande locale en essence, kérosène et fioul. À terme, l’usine devrait raffiner 140 000 barils, soit neuf millions de litre de carburant produits par jour, réduisant donc de moitié les importations journalières.

Enjeux de taille

Ce projet, réalisé par la compagnie sud-coréenne Hyundai, inclut une production d’électricité dont une partie sera réservé au réseau national. Le carburant et l’électricité sont des enjeux de taille dans le pays où l’accès à l’électricité dans les foyers dépend - en période de grands froids et de fortes chaleurs - de générateurs privés coûteux et polluants.

►À lire aussi :

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne