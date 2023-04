Le gouvernement israélien approuve la formation d'une «garde nationale»

Le gouvernement israélien a décidé ce dimanche 2 avril à l'issue d'un débat houleux la création d'une garde nationale qui existera aux côtés de la police, conformément à la promesse faite par Benyamin Netanyahu au ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir en échange de la suspension de la réforme du système judiciaire.

Plusieurs ministres ont affiché leur colère face aux coupes budgétaires pour financer cette garde nationale, rapporte notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul. Mais en fin de compte, sous la pression du chef du gouvernement Netanyahu, ils ont voté le financement du projet équivalent à 255 millions d’euros.

La garde nationale sera composée de 1 800 policiers chargés de lutter contre les crimes nationalistes, le terrorisme et aura pour mission de rétablir l’ordre, notamment dans les localités arabes en Israël où la criminalité est très élevée. Cette force devrait être placée sous le commandement direct du ministre ultra-nationaliste Itamar Ben Gvir mais au dernier moment, Netanyahu a décidé de la création d’une commission chargée d’examiner cette épineuse question. Ce comité sera composé de membres des « agences de sécurité israéliennes », selon le bureau du Premier ministre.

« La milice privée de Ben Gvir », selon l'opposition

Les responsables de la police sont opposés à la création de cette garde nationale. La procureure générale du pays voit des obstacles juridiques à cette décision. Le chef de l’opposition Yaïr Lapid dénonce des projets ridicules et méprisables d’un gouvernement qu’il accuse de vouloir mettre sur pied une milice au service de celui qu’il qualifie de clown de Tiktok. Il estime que le gouvernement réduisait le budget de tous les autres ministères « pour financer la milice privée de Ben Gvir ».

Il est « choquant » de « penser qu'une milice privée serait entraînée par un ministre qui nous embarrasse avec son manque de compréhension et qui a été reconnu coupable de soutien à un groupe terroriste et d'incitation au racisme », a écrit sur Twitter l'ex-ministre de la Sécurité publique, Omer Bar Lev. Itamar Ben Gvir a été inculpé plus de 50 fois dans sa jeunesse pour incitation à la violence ou pour des discours de haine, et condamné en 2007 pour soutien à un groupe terroriste et incitation au racisme.

