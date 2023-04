Jérusalem: affrontements à la mosquée d'al-Aqsa, le Hamas dénonce un «crime sans précédent»

Des affrontements ont eu lieu à la mosquée al-Aqsa à Jérusalem-Est ce mercredi. Peu de temps après, des roquettes ont tiré depuis la bande de Gaza vers Israël.

C’est un « crime sans précédent » a dénoncé le Hamas ce mercredi après les échauffourées qui ont eu lieu à la mosquée al-Aqsa. Le mouvement palestinien a appelé les Palestiniens de Cisjordanie « à se rendre en masse vers la mosquée al-Aqsa pour la défendre ».

De son côté, la police israélienne être intervenue dans la nuit à l'intérieur de l’édifice religieux de Jérusalem-Est pour y déloger des « agitateurs » qui y avaient introduit « des feux d'artifices, des bâtons et des pierres ».

Sur des images publiées par la police israélienne, on peut voir des explosions de ce qui semblent être des feux d'artifice à l'intérieur du lieu de culte, et sur laquelle on devine des silhouettes en train de lancer des pierres. Une autre séquence vidéo de la police montre des policiers antiémeutes avancer dans la mosquée en se protégeant des tirs de fusées avec de boucliers. Les images montrent ensuite des batteries de feux d'artifice et des policiers évacuer au moins cinq personnes les mains menottées dans le dos.

Roquettes vers Israël et manifestants à Gaza

Après l'annonce des affrontements à la mosquée, plusieurs roquettes ont été tirées à partir du nord de la bande de Gaza en direction du territoire israélien, selon des journalistes de l'AFP et des témoins. Au moins trois roquettes ont été vus partir de loin alors que l'armée israélienne a fait état du déclenchement de sirènes d'alerte dans plusieurs zones urbaines israéliennes des environs de la bande de Gaza. L'armée israélienne a indiqué de son côté que cinq roquettes tirées en direction du territoire israélien avaient été « interceptées par la défense anti-aérienne » dans la zone de Sderot (sud d'Israël), et que quatre autres roquettes étaient tombées dans des zones inhabitées.

Ces violences surviennent un peu avant le milieu du ramadan et alors que les juifs s'apprêtent à célébrer à partir de mercredi soir la Pâque, alors que le conflit israélo-palestinien connaît un net regain de violence depuis le début de l'année. À Gaza, des dizaines de manifestants sont descendus dans les rues en plusieurs endroits dans la nuit, en brûlant des pneus. « Nous jurons de défendre et de protéger la mosquée d'Al-Aqsa », ont ils proclamé.

