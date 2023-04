Attaqué à sa frontière nord depuis le Liban, Israël riposte par des frappes sur Gaza

L'armée israélienne mène jeudi soir 6 avril des frappes aériennes sur la bande de Gaza, après qu'Israël, visé par plus trente roquettes tirées du Liban, a promis une riposte militaire à cette attaque dont il impute la responsabilité à des groupes palestiniens.

Au moins trois explosions ont été entendues par des journalistes de l'AFP à Gaza vers 23h15 (20h15 TU) jeudi soir, quelques minutes avant que l'armée israélienne annonce être « en train de mener des frappes sur la bande de Gaza ». Les frappes ont visé trois camps d'entraînement du Hamas dans la ville de Gaza et un autre dans le centre du micro-territoire sous le contrôle de ce mouvement islamiste, selon une source sécuritaire palestinienne. Les frappes étaient encore en cours une demi-heure plus tard et l'on entendait clairement le bruit d'aéronefs au-dessus de la ville.

« Nous frapperons nos ennemis et ils paieront le prix de chaque agression », avait déclaré un peu plus tôt le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu à l'ouverture d'une réunion du cabinet restreint de sécurité. Dans l'après-midi, plus de trente roquettes ont été tirées en direction d'Israël à partir du Liban, escalade sans équivalent sur le front israélo-libanais depuis 2006. L'armée israélienne a accusé des activistes palestiniens d'être derrière ces tirs qui ont fait au moins un blessé et causé des dégâts matériels le jour de la Pâque juive.

Le Liban a pour sa part refusé « catégoriquement toute escalade militaire à partir de son territoire et l'utilisation du territoire libanais pour mener des opérations qui déstabilisent la situation ». Le Premier ministre libanais Najib Mikati a assuré dans un communiqué que « le Liban condamne le tir de roquettes depuis le sud » du pays, ajoutant que l'armée libanaise et la Force intérimaire des Nations unies (Finul) « intensifient leur enquête pour découvrir les auteurs » des tirs. L'armée libanaise a annoncé jeudi avoir découvert et démantelé des rampes de lancement de roquettes dans le sud du Liban, après les tirs qui ont visé Israël

Cet accès de violence à la frontière nord d'Israël a suscité condamnations et appels à la retenue, et survient après l'irruption brutale, en plein ramadan, de la police israélienne dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, troisième lieu saint de l'islam, largement dénoncée par les pays voisins et à laquelle plusieurs groupes palestiniens ont promis une riposte.

