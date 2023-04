Israël: attaque à la voiture-bélier puis fusillade à Tel Aviv, Netanyahu réagit

À Tel Aviv, un attentat dans la soirée sur l'un des sites les plus populaires de la ville pendant la Pâque juive. Le second attentat de la journée alors que la région traverse une période particulièrement tendue.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Cela a commencé comme une attaque à la voiture-bélier. L'auteur de cette attaque est un Arabe israélien qui travaille à Tel Aviv. Il s'est précipité avec sa voiture sur une piste cyclable de la promenade de la métropole israélienne le long de la mer.

Il s'est renversé avec sa voiture et, selon des témoins sur place, a tenté d'ouvrir le feu sur des passants. Un policier qui se trouvait sur place l'a pris en chasse et l'a finalement abattu.

L'attentat a fait un mort et six blessés. Tous des touristes en provenance d'Italie et de Grande-Bretagne, venus célébrer en Israël la Pâque juive. La police de Tel Aviv a bouclé la ville et recherche d'éventuels complices.

C'est la seconde attaque anti-israélienne en moins de 24 heures. En fin de matinée, deux jeunes femmes ont été tuées dans la vallée du Jourdain dans une attaque combinée fusillade et carambolage provoquée.

Le Premier ministre Benyamin Netanyahu a ordonné la mobilisation de réservistes de la police et de l'armée. Le chef de la police, de son côté, a appelé les Israéliens détenteurs d'armes de les porter sur eux dans les jours qui viennent.

