En Iran, des caméras pour repérer les femmes non voilées

La police iranienne a annoncé, ce samedi 8 avril, que désormais les femmes non voilées seront identifiées à l’aide de caméras de surveillance installées dans les lieux publics et sur les routes.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Les autorités iraniennes ont annoncé samedi l'installation de caméras dans les lieux publics et sur les axes de circulation dans le but d'identifier les femmes non voilées défiant les règles vestimentaires imposées par le pouvoir.

SMS d'avertissement

Selon le communiqué de la police, des SMS d’avertissement seront envoyés aux femmes qui ne respectent pas le voile ainsi que la photo prise. Ces SMS visent à mettre en garde ces femmes contre les conséquences de la répétition de leur acte.

De plus en plus d'Iraniennes abandonnent leur voile depuis la mort, en septembre 2022, de la jeune Mahsa Amini lors de sa détention par la police des mœurs pour ne pas avoir respecté le voile obligatoire. La révolte qui a suivi a été violemment réprimée par les forces de sécurité, faisant plusieurs centaines de morts.

Pas de précision sur les conséquences

Ce n’a pas empêché de nombreuses femmes de sortir sans voile dans la rue ou d'aller dans les centres commerciaux, les restaurants et les cafés. Le communiqué de la police ne précise pas quelles seront les conséquences pour les femmes qui continueront à ne pas porter le voile.

Le voile est obligatoire pour les femmes depuis la révolution islamique de 1979. Les contrevenantes font l'objet de réprimandes publiques, d'amendes ou d'arrestations. Ces derniers jours, plusieurs responsables, notamment le président Ebrahim Raissi, ont affirmé que le voile est une obligation légale et religieuse.

