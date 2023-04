Abdulsalam Alsoudi, fuir la mort au Yémen et se reconstruire en France

Portrait libre

Abdulsalam Alsoudi est arrivé en France il y a sept ans. Il fait partie des quelque 200 réfugiés yéménites dans l'Hexagone. Quitter son pays natal à cause de menaces de mort et recommencer sa vie dans un pays dont il ignore tout, tel est le destin de ce jeune journaliste qui, à 44 ans, a déjà beaucoup vécu.

« En 2012, l’un de mes amis les plus chers, qui vit en Suède, m’appelle pour me dire qu’il va venir au Yémen quelque temps avec sa femme et ses deux enfants. » Abdulsalam s’arrête de parler. Ses yeux s’embuent. Il se lève, sort respirer le grand air et sécher ses larmes. Deux de ses amis assis dans un coin de salle se retournent sans un mot. Ils savent alors ce qu'évoque leur proche.

De retour à l’une des tables du Yémeni, premier restaurant yéménite de France dans le IXe arrondissement parisien, le jeune homme respire un grand coup, réajuste sa cravate, et reprend. Dans un cadre oriental à l'accueil plus que chaleureux, il raconte l’horreur. Son ami et sa famille sont kidnappés par des jihadistes d’al-Qaïda dans l’Hadramout, la région orientale du Yémen. La femme et les deux enfants sont libérés et arrivent à regagner la capitale Sanaa. Les six mois suivants, nulle nouvelle de celui qui est gardé en otage. « Puis un soir, j’allume la télévision pour regarder le journal et je vois mon ami, les bras en croix, une balle entre les yeux. »

La vie d’Abdulsalam Alsoudi va basculer. Journaliste pour le quotidien gouvernemental Al Thaoura (la révolution, en français), il écrit régulièrement sur al-Qaïda, mais aussi sur le groupe État islamique, ce qui lui vaut moult menaces. Ses mains s’agitent et sa voix pourtant si posée et si douce s’emballe, mêlant français, anglais et arabe : « Des hommes sont venus me menacer avec une arme, revolver sur la tempe, le taxi dans lequel étaient mes trois enfants se rendant à l’école a été attaqué en pleine rue, les menaces étaient de plus en plus fréquentes contre ma famille et moi-même. »

La guerre, un coup de poignard de plus

Quand commence la guerre entre houthis et les forces gouvernementales en 2014, Abdulsalam Alsoudi doit dès lors endurer une double menace pour ses articles et reportages, les jihadistes et les rebelles chiites. La situation devient trop dangereuse pour les siens, il faut partir.

Ce jour d’avril 2023 à Paris, tandis que sont débarquées dans les allées du restaurant les caisses de fruits et légumes qui serviront à préparer le dîner de ramadan, le journaliste semble imperturbable, sa bonhommie est de retour, ses bras solidement croisés sur la table. « J’ai entamé les démarches auprès de l’ambassade de France pour obtenir des visas pour ma femme, mes trois adolescents et moi-même. Et ma mère aussi, même si elle ne voulait pas quitter Sanaa, je l’ai forcée », se rappelle-t-il en rigolant à pleins poumons. Le jeune journaliste laisse derrière lui dix-huit frères et sœurs...

Visa et statut de réfugié politique en poche, c’est le départ en 2016. « On est arrivé à Paris sans savoir où on allait loger, sans parler un mot de français, juste "bonjour, merci", se remémore Abdulsalam en se moquant de lui-même ; j’avais alors 38 ans. Les débuts ont été tellement compliqués qu’on a même voulu à un moment repartir au Yémen, mais on n’avait plus suffisamment d’argent ! On a passé les six premiers mois dans une chambre d’hôtel, à six ! »

Les galères administratives s’accumulent, la famille déménage sans cesse avant de s’installer définitivement en 2022 dans l’ouest parisien. Il trouve un poste de journaliste à l’Agence internationale de la presse et des études stratégiques dans la capitale, où il enseigne le journalisme, en anglais, à des jeunes en Master. Un poste qu'il occupe toujours aujourd'hui. « On ne connaissait personne ici, en fait, on voulait rejoindre la Suède où on a des amis, mais le règlement de Dublin ne le permet pas. Heureusement qu’on a rencontré des Arabes, des Algériens, des Marocains, de Tunisiens qui nous aidaient. »

Une paix impossible ?

Sur le mur derrière Abdulsalam, deux énormes janbiyas, poignards typiques de la culture yéménite. « C’est ici dans ce restaurant que j’ai connu plus tard des compatriotes, tous plus ou moins réfugiés politiques. Mais, regrette-t-il amèrement en levant les yeux au ciel, il n’y a pas de communauté yéménite au sens propre du terme, on est tous divisés parce que certains soutiennent le régime, d’autres les Houthis, d’autres encore les Frères musulmans. »

Quant à la fragile réconciliation entre l’Iran et l’Arabie saoudite, rien que d’y penser, il esquisse un large sourire ; il ne croit pas une seconde qu’elle puisse résoudre la situation. D’où la crainte de cet homme aux yeux malicieux que la paix parvienne un jour dans son pays ravagé non seulement par les conflits, mais aussi par la famine. « Pendant le Covid, mon travail a cessé, je me suis converti en chauffeur de taxi pour gagner de l’argent et l’envoyer aux miens restés à Sanaa. » Et le journaliste de confier que ses proches lui manquent, même s’ils arrivent de temps à autre à se retrouver pour quelques jours en Égypte. Et puis, il appelle régulièrement ses frères et sœurs, « je leur dis que s'ils restent calmes, à Sanaa, ils ne seront pas inquiétés ».

S’il vit à plusieurs milliers de kilomètres de son pays, le Yémen reste ancré à tout jamais en lui et en sa famille, et ce même si désormais leur intégration en France est une réussite à tous les niveaux. « Mes enfants, qui jouaient en équipe nationale yéménite de football, ont des drapeaux dans leur chambre, ils suivent les compétitions sur les chaines YouTube, ils ont même appelé notre chien Yémen. » Une chose est sûre, « si personne ne parle dans les médias de la situation là-bas, se désole Abdulsalam, nous, nous ne l’oublions jamais ».

