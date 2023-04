Jordanie: une roquette explose près de la frontière syrienne

Une roquette a explosé en l'air, ce samedi 8 avril au soir, et ses débris sont tombés en Jordanie près de la frontière syrienne, sans causer de victimes ni de dégâts, a annoncé l'armée jordanienne dans un communiqué.

Publicité Lire la suite

À 19h25 TU, ce samedi 8 avril au soir, une roquette a explosé en l'air en Jordanie, « dans la zone de Wadi Aqraba, près de la frontière syrienne, et ses débris sont tombés dans la même zone », a indiqué l'armée jordanienne. Les débris « n'ont pas fait de victimes ni de dégâts », a ajouté cette source, affirmant « continuer de surveiller l'évolution de la situation dans la région ».

Riposte

Dans la nuit de samedi à dimanche, Israël a annoncé avoir frappé la Syrie en riposte à des tirs de roquettes vers la partie annexée du plateau du Golan, après des tirs similaires depuis le Liban voisin et la bande de Gaza ces derniers jours. D'après l'armée israélienne, au moins une des roquettes tirées depuis la Syrie a été interceptée par la défense antiaérienne israélienne et deux sont tombées dans des terrains vagues de la partie du Golan annexée par Israël après avoir été conquise en 1967.

Ces développements interviennent dans une contexte de violences accrues au Proche-Orient. Deux attentats anti-israéliens ont fait trois morts vendredi. Auparavant, l'irruption brutale des forces israéliennes dans la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem mercredi, en plein ramadan, a suscité de nombreuses condamnations, dont celle de la Jordanie.

Tirs « palestiniens »

Le lendemain, une trentaine de roquettes ont été tirées du Liban vers Israël, blessant une personne et causant des dégâts matériels. L'armée israélienne a affirmé que les tirs, non revendiqués, étaient « palestiniens », et très vraisemblablement du mouvement islamiste Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza. Elle a donc riposté en menant des frappes sur Gaza et sur le sud du Liban.

(Avec AFP)

►À lire aussi : Attaqué à sa frontière nord, Israël riposte par des frappes sur Gaza et au Liban

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne