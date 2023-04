Cisjordanie: des milliers de colons israéliens marchent jusqu’à l’avant-poste d’Eviatar

REPORTAGE

Les colons israéliens ont marché ce lundi 10 avril par milliers au cœur de la Cisjordanie occupée, jusqu’à l’avant-poste israélien d’Eviatar, à proximité de la ville de Naplouse, où 53 familles israéliennes qui s'y étaient installées illégalement avaient été évacuées il y a deux ans.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Beita, Alice Froussard

Dans le cortège, il y a des drapeaux israéliens, des soldats tous les dix mètres, des familles avec des poussettes, des étudiants des yeshivas. Tous sont venus en bus des quatre coins du pays ou des colonies alentours. Beaucoup sont armés, lourdement, pistolets à la ceinture, fusil d’assaut en bandoulière. On trouve aussi parmi les marcheurs sept ministre du gouvernement, ainsi qu'une vingtaine de membres de la Knesset, le Parlement israélien.

Deux ans après l'évacuation des familles qui s'étaient installées à l'avant-poste d'Eviatar, les colons demandent le droit de revenir y vivre et poussent pour la légalisation du lieu, construit sur les terres palestiniennes des villages voisins de Beita et Qabalan. « Nous sommes ici pour renforcer Israël, pour renforcer les colonies, et pour dire à ceux qui ne nous aiment pas que nous sommes là pour rester, explique Elad Lepkifker, 40 ans, qui a fait le déplacement de Jérusalem. C’est notre seul pays. Et ici, nous sommes entourés de nombreux villages arabes, c’est possiblement plus dangereux. Alors, c’est très important d’avoir nos armes avec nous. »

Des selfies avec le ministre de la Sécurité nationale

Ils se retrouvent sur la colline qu’ils appellent Eviatar, où ils ont placé une étoile de David géante et un drapeau. Soudain, un attroupement, des cris, des chants. Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale, fait son apparition. Des jeunes se battent pour prendre des selfies.

Boaz Bismuth, un député du Likoud, est plus discret. Lui est venu en famille. Et veut croire que ce qui est aujourd'hui une entité non légale deviendra une ville israélienne « florissante avec des dizaines de milliers d'habitants ». Avec son fils à ses côtés, Boaz Bismuth veut y croire : « Je me souviens que quand j’avais son âge, si on m'avait dit qu’un jour en Judée-Samarie, il y aurait un drapeau israélien et demi-million d’Israéliens qui y habitent, je n'y aurais pas cru. Et c’est une réalité. Le rêve qui devient réalité », estime-t-il.

Tous ces colons veulent la même chose : une population juive sur toute la terre, « le Grand Israel », disent-ils. Pour les Palestiniens, qui ont déjà qualifié cette marche d’une provocation, cela illustre clairement la volonté du gouvernement israélien, qui met « de l’huile sur le feu ». Pendant le rassemblement, tous sont restés chez eux. La circulation et leurs villages ont été bloqués.

► À lire aussi : Pour le camp anti-occupation, la nature démocratique d’Israël passe aussi par les Territoires palestiniens

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne