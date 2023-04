Israël: le discours de Benyamin Netanyahu fait descendre des centaines de manifestants dans la rue

Les protestataires l'accusent d’avoir sous-entendu que la tension sécuritaire était liée au mouvement de contestation contre la réforme judiciaire. Il annonce également être revenu sur sa décision annoncée en mars, mais jamais rendue effective, de limoger son ministre de la Défense.

Des centaines de manifestants se sont rassemblés de manière spontanée à Tel Aviv et dans plusieurs autres villes du pays après le discours télévisé du Premier ministre Benyamin Netanyahu lundi soir. Il aura ainsi fallu moins d’une heure après la fin de l'allocution pour que la rue Kaplan à Tel Aviv se remplisse, a constaté notre correspondant à Tel-Aviv, Sharon Aronowicz.

La prise de parole de Benyamin Netanyahu est mal passée : il n’a pas hésité à critiquer l’opposition, sous-entendant que l’escalade de violence au Proche-Orient était liée au mouvement de contestation contre la réforme judiciaire. Il a affirmé que les ennemis d’Israël profitaient de l’instabilité politique du pays pour attaquer - faisant référence notamment aux réservistes de l’armée israélienne qui ont menacé d’arrêter de servir le pays si la réforme judiciaire était adoptée. Il a également a accusé le dernier gouvernement de ne pas avoir su protéger Israël et promet que son gouvernement allait rétablir le calme et la sécurité dans le pays.

Pour cela, il est revenu sur sa décision qui avait fait scandale en Israël : celle de limoger le ministre de la Défense Yoav Galant, qui avait appelé à faire une pause dans le projet de réforme de la justice. Cette décision avait déclenché des manifestations massives et inédites en Israël, forçant le Premier ministre à annoncer une pause du processus législatif pour quelques semaines, le temps de négociations avec l’opposition.

Alors que la violence entre Israéliens et Palestiniens connaît une hausse inexorable depuis le début de l'année, après l'investiture de Benyamin Netanyahu fin décembre à la tête d'un des gouvernements les plus à droite de l'histoire d'Israël, le conflit a pris une dimension plus large ces derniers jours.

Attentats meurtriers, tirs de roquettes en provenance de Gaza, du Liban et de la Syrie, suivis de représailles israéliennes : la région est en proie à une vague de violences depuis l'irruption brutale, le 5 avril, en plein ramadan, de la police israélienne dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, troisième lieu saint de l'islam.

