«Ni la prison ni la déportation n'aboliront mon droit de résister», affirme l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri

Reportage

Salah Hamouri est en exil en France depuis le 18 décembre 2022 après des années de combat pour défendre le droit des Palestiniens depuis sa terre natale, Jérusalem. Malgré les entraves à sa liberté d'expression, il poursuit maintenant l'exercice de ce droit depuis la France.

Publicité Lire la suite

C'est le dernier jour, ce 8 avril à Morlaix, dans le Finistère, d'une tournée intense dans le nord de la Bretagne. Intense nerveusement, mais aussi moralement pour Salah Hamouri. Soupçonné par Israël de liens – ce qu'il nie – avec le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), une organisation jugée terroriste par l'État hébreu et l'Union européenne, Salah Hamouri vit en France depuis son expulsion d'Israël en décembre, jugée « contraire au droit » par Paris et qualifiée par l'ONU de « crime de guerre ». Tout cela après un long harcèlement politico-administratif et après dix années dans les prisons israéliennes.

Depuis lors, nombre de ses détracteurs tentent d'étouffer sa parole : le militant de la cause palestinienne et des droits des Palestiniens, désormais ex-avocat dans une ONG de défense des prisonniers palestiniens, entend coûte que coûte faire porter son message, même loin de sa terre natale.

Les traits tirés, le regard qui paraît souvent être ailleurs, Salah Hamouri est de retour de Brest où il a rassemblé plus de 150 personnes la veille au soir autour d'une conférence publique. Peu de temps auparavant, il était au siège de l'ONU à Genève et au Parlement européen. Il raconte son histoire, mais surtout son combat pour faire connaître la situation des prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes.

Si son discours semble rôdé, l'émotion se fait toujours sentir quand il égrène les chiffres : « 4 700 Palestiniens sont en prison en Israël, 800 en détention administrative, 150 enfants, 40 femmes ; 1 000 d'entre eux sont malades, 300 prisonniers ont passé plus de 20 ans derrière les barreaux, une quarantaine plus de 25 ans. » Sans parler de certaines dépouilles de détenus, qui ne sont rendues aux familles qu'une fois la peine complètement effectuée.

« La prison en Israël est faite pour briser les Palestiniens, pour arracher les valeurs humaines, pour casser le moral et la psychologie des prisonniers, mais aussi des familles. » Et l'avocat de raconter les tortures qu'il dit avoir subies, notamment durant ses grèves de la faim, ultime arme de résistance. Une épreuve dont on ne sort pas indemne à voir le trentenaire qui, s'il n'est plus torturé physiquement, l'est visiblement toujours psychologiquement.

L’ex-résident de Jérusalem, de mère française et de père palestinien, a connu durant plus de vingt ans, une dizaine d’années en détention, de restrictions de mouvements, de la séparation forcée d’avec sa femme française et ses deux enfants, l’infestation de son téléphone par le logiciel espion Pegasus, la révocation de sa carte de résident permanent de Jérusalem et finalement l'exil forcé en France.

Une liberté qui n'en porte que le nom

Si la France a officiellement condamné son expulsion, l'avocat ne se sent pour autant pas libre dans l'Hexagone. Ses prises de position dérangent. « Depuis mon arrivée, les attaques et le harcèlement sont continus, par des députés ou des organisations pro-israéliennes, s'insurge Salah Hamouri. On essaie de confisquer mon droit de m'exprimer. »

Car depuis quatre mois, organiser des conférences est un réel parcours du combattant. Fin janvier, le maire de Lyon annule une conférence en présence de l’avocat franco-palestinien intitulée « Trente ans après la signature des accords d’Oslo, regards sur la Palestine », pour « assurer la concorde » dans sa ville face aux « tensions très fortes » suscitées par cet événement. À Versailles, lors d'une réunion sur le rapport d'Amnesty International à propos de l'apartheid, les autorités avertissent : si Salah Hamouri est présent, la réunion sera interdite. À Nancy, la préfecture de Meurthe-et-Moselle annule à son tour mi-mars la conférence de l'avocat avant que le tribunal administratif invalide l'arrêté. En Bretagne, où un service d'ordre était déployé et les forces de l'ordre aux aguets, tout s'est déroulé normalement et les conférences du militant ont fait le plein malgré les menaces, ce qu'il ne cesse de déplorer.

« La France soutient clairement l'occupant israélien »

« La France a décidé de traiter Israël comme un État au-dessus du droit international, affirme froidement l’avocat. La force occupante agit dans une impunité totale. Israël a compris qu'il avait le feu vert pour faire ce qu'il voulait. »

En 2011, Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères françaises, avait affirmé au sujet du Franco-Palestinien, alors détenu pour une accusation de participation à un complot visant à assassiner un rabbin d'extrême-droite : « Les aveux faits à l'audience n'ont été corroborés par aucun élément de preuve ». « Mais plus le temps passe et moins Paris joue un rôle efficace dans la région, soutient Salah Hamouri. La France et l'Europe ont décidé de ne pas prendre position en faveur du droit international quant à la question palestinienne. » Et l'avocat de s'interroger pourquoi Benyamin Netanyahu a été le premier hôte d'Emmanuel Macron après son élection.

« Être anticolonisation, être antisioniste, être antifasciste, tout ça ne veut pas dire être antisémite », s'agace-t-il, las. « Certains essaient par exemple de criminaliser le combat d'artistes courageux qui prônent le respect des droits des Palestiniens, comme Roger Waters [co-fondateur du groupe Pink Floyd, NDLR] ; et c'est inacceptable. Ces voix sont très importantes pour nous. »

Épuisé, mais loin d'être désespéré, voilà l'état d'esprit dans lequel semble être Salah Hamouri aujourd'hui. « J'ai cette chance de pouvoir m'exprimer. Je ne suis pas là uniquement pour témoigner, mais aussi pour travailler avec le mouvement de solidarité le plus large possible. Et je veux être la voix, mais aussi la souffrance des prisonniers. Ni la prison ni la déportation n'aboliront mon droit de résister. » Ce terme de déportation, il y tient : « Dans la définition du droit international, selon la 4e convention de Genève, j'ai été déporté de Palestine, et non expulsé. On m'a retiré ma carte de résident et on m'a déporté, ce qui crée un précédent qui laisse présager du pire pour mes compatriotes. »

Envisage-t-il un retour à Jérusalem ?« J'ai quitté mon âme là-bas. Y vivre, c'est mon droit. Je ferai tout pour récupérer cette âme. Peut-être pas demain, mais j'y retournerai un jour », insiste-t-il avant de plonger dans le silence et les larmes.

Au cours de cette longue journée, son téléphone sonne régulièrement. Cette fois, le sourire reprend le dessus. Il vient de parler avec certains de ses anciens camarades de prison. Un lien solide et indéfectible existe, raconte-t-il, un lien essentiel pour celui qui, à sa sortie de prison, connaissait à peine ses propres frère et sœur.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne