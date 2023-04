En Égypte, l'inflation bat des records et met les populations à rude épreuve

Reportage

En Égypte, l’inflation a dépassé la barre symbolique des 30%. Alors que le pays fait partie des trois dettes les plus à risque au monde pour les agences de notation, la population continue de se paupériser.

Avec notre correspondant au Caire, Édouard Dropsy

Marché de Sahad Zaghloul, en plein centre-ville du Caire. Les fidèles musulmans se pressent à quelques minutes de l’iftar, la rupture du jeûne en ce mois de ramadan

Comme à son habitude, Aghal, 75 ans, vêtue de son grand voile noir et du poids des années, se tient courbée devant son stand de crevettes. « Tout a augmenté. Même mes crevettes qui n’étaient pas chères le sont devenues », explique-t-elle.

De manière générale, les produits de consommation ont explosé en un an pour atteindre 32,7% d’inflation, selon les données de l'Agence centrale égyptienne des statistiques Capmas. Si ce cap était redouté depuis longtemps, en raison d’une dette colossale et de la guerre en Ukraine, les autorités mettent ces mauvais chiffres sur l’augmentation générale des prix en ce mois de ramadan.

« On espère tous que les prix des choses vont baisser »

En Égypte, où toute critique du pouvoir ou de l’état général du pays est sévèrement réprimée, on s’en remet à Dieu plutôt qu’aux hommes pour régler les problèmes du quotidien. « Pendant le ramadan, tout va bien. Cela nous fait du bien, cela nous éloigne du mal, estime Aghal. Et surtout, on espère tous que les prix des choses vont baisser. »

Le gouvernement égyptien avait reçu un soutien financier de trois milliards de dollars accordés par Fonds monétaire international (FMI) en décembre 2022. La dévaluation de la livre égyptienne de moitié depuis mars 2022 et les répercussions du conflit russo-ukrainien mettent l’économie du pays à rude épreuve.

Si les tablées de rupture du jeûne sont foisonnantes en ce mois de ramadan, les assiettes des Égyptiens continuent de se réduire tout le long de l’année.

►À écouter aussi : Ramadan: commerce désorganisé sur le marché de la datte

