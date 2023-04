La Syrie fera-t-elle son retour au sein de la Ligue arabe le mois prochain?

La Syrie avait été suspendue de la Ligue arabe en raison de la répression de la contestation par le régime Assad, en 2011. Mais de plus en plus de pays de la région reprennent langue avec Damas. Y compris l'Arabie saoudite, qui a reçu ce mercredi le ministre syrien des Affaires étrangères.

Publicité Lire la suite

Le Royaume saoudien sera l'hôte du prochain sommet de l'organisation régionale et voudrait y convier Bachar el-Assad. Il organise dans ce but une réunion de préparation consacrée à la Syrie, ce vendredi à Djeddah. Les pays du Golfe, ainsi que l'Égypte, la Jordanie et l'Irak, ont été conviés.

Riyad n'en fait plus mystère : après s'être longtemps opposé à un retour de Bachar el-Assad sur la scène internationale, l'Arabie saoudite souhaite désormais rouvrir la porte de la Ligue arabe au président syrien.

Faute de feuille de route pour la Syrie de la part de ses alliés occidentaux, le royaume prend acte du maintien au pouvoir de Bachar el-Assad et, en renouant le dialogue avec lui, espère pouvoir peser sur les futures orientations du pays.

Mais pour réintégrer Damas au sein de la Ligue arabe, les dirigeants saoudiens doivent encore lever les réticences de quelques pays de la région : le Qatar et le Koweït, tous deux représentés ce vendredi à Djeddah, et qui pointent la responsabilité du régime dans le nombre de victimes.

Doha, présent en Syrie dans les zones contrôlées par les groupes rebelles, réclamait encore en mars une « justice globale » pour les victimes du conflit syrien.

Si Riyad obtient l'accord de ses partenaires du Golfe, il lui faudra ensuite convaincre le Maroc. Rabat dénonce le soutien de Damas au Front Polisario, le mouvement indépendantiste du Sahara occidental. Mais ce sera dans un deuxième temps ; le Maroc, lui, n'a pas été convié ce vendredi.

►À relire : L'Arabie saoudite en voie de rétablir ses liens diplomatiques avec l’Iran et la Syrie

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne