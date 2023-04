Israël: pour la quinzième semaine de suite, des manifestations encore massives

Reportage

Quinzième samedi de manifestations en Israël. Elles ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans les grandes villes du pays, selon les médias locaux. La mobilisation reste forte, alors même que le Premier ministre Benyamin Netanyahu a annoncé qu'il suspendait le projet de réforme de la justice que les manifestants considèrent comme un danger pour la démocratie.

Avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Nicolas Falez

Un océan de drapeaux bleus et blancs flottent sur la foule qui envahit la rue Kaplan de Tel Aviv.

Noam s'époumone dans son mégaphone. Militant d'une organisation de gauche, il reste mobilisé contre le projet de réforme qui vise à affaiblir le rôle de la Cour suprême.

« La suspension du projet, dit-il, c'est vraiment n'importe quoi. C'est ce que Netanyahu a trouvé pour qu'on ne vienne pas ici pour manifester. Mais nous ne les croyons pas, ils n'ont pas renoncé. Nous sommes toujours là et nous nous battrons. »

Un peu plus loin, Ena est venue avec son mari. Elle commente la nouvelle du jour : une agence de notation a revu à la baisse son estimation de la santé économique du pays. Et pour elle, c'est l'une des conséquences de la crise politique en cours.

« La monnaie a perdu de sa valeur, les taux d'intérêts s'envolent, et nous le ressentons, !, s'exclame-t-elle. Nous le ressentons dans nos portes-monnaies (rire). Tous les jours, en faisant les courses, c'est de plus en plus cher. Et j'ai lu dans les journaux qu'il y avait de moins en moins d'investissements en Israël. »

Ena brandit une pancarte, un portrait du Premier ministre israélien portant un casque de chantier. Sous la photo, la manifestante a écrit que Benyamin Netanyahu était le patron d'une entreprise de démolition de son pays.

