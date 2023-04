Brésil: le président Lula continue sa tournée par une escale à Abou Dhabi

Le président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohammed ben Zayed, et son homologue brésilien Lula da Silva, à Abou Dhabi samedi 15 avril 2023. AFP - RASHED AL-MANSOORI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Après la Chine, le président brésilien Lula s'est rendu aux Émirats arabes unis, où il a de nouveau parlé d'une médiation conjointe dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le président brésilien a également signé avec Abou Dhabi une série de contrats. Il s'agit de renforcer une coopération entre le Brésil et les Émirats arabes unis en matière de lutte contre le changement climatique et de biocarburants.