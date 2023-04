Iran: la police passe à l’acte pour faire respecter le port du voile islamique

La police iranienne avait annoncé l’entrée en application à partir de samedi 15 avril de nouvelles mesures pour contrôler le port du voile et obliger les femmes à respecter le hijab obligatoire en Iran depuis la révolution islamique de 1979. Ce dimanche, la police est passée à l’acte pour faire respecter le port du voile islamique.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Selon le porte-parole de la police, 3 500 SMS d’avertissement ont été envoyés à des restaurants, cafés ou centres commerciaux pour non-respect du voile et 137 d’entre eux ont été fermés à travers le pays pour récidive.

La police avait annoncé que de nouvelles caméras de surveillance permettront d’identifier dans la rue, dans les voitures ou dans les centres commerciaux, les femmes qui ne respectent pas le voile.

Des SMS d’avertissements sont également envoyés aux femmes ne portant pas le voile islamique et, en cas de récidive, elles seront présentées devant la justice. Elles devront payer une amende et seront privées de certains services sociaux et pourront être empêchées de quitter le pays. La voiture des conductrices non voilées pourraient être saisies pour plusieurs semaines.

Depuis la mort de Mahsa Amini en septembre, arrêtée par la police des mœurs pour non-respect du voile, un nombre croissant de femmes ne portent pas le foulard dans la rue en signe de protestation.

Enfin, le procureur adjoint du pays a annoncé que ceux encouragent les femmes à enlever le voile pourront être condamnées jusqu’à dix ans de prison.

