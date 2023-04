Neuf pays arabes veulent peser pour une résolution de la crise syrienne

Des représentants des six pays du Golfe, de l'Irak, l'Egypte et la Jordanie étaient réunis à Djeddah en Arabie saoudite, ce vendredi 14 avril. AFP - -

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La Syrie fera t-elle son retour au sein de la Ligue arabe ? De plus en plus de pays de la région pèsent en ce sens, mais des réticences demeurent. Ce vendredi, l'Arabie saoudite avait convoqué une réunion des chefs de la diplomatie de neufs pays arabes dans le but de parvenir à un consensus. Au bout du compte, ce groupe de pays n'a pas voulu formellement tendre la main à Bachar el-Assad mais plaide pour jouer un rôle dans la résolution de la crise syrienne.