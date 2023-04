Israël: la visite du prince hériter d’Iran, Reza Pahlavi, divise

Quels sont les objectifs de Reza Pahlavi lors de sa visite en Israël ?

Réparer les relations entre l'Iran et Israël, tel est l'objectif de la visite, ce 17 avril 2023, de Reza Pahlavi dans l'État hébreu. Le fils du shah, en exil depuis plus de 40 ans aux États-Unis, essaie, ces derniers mois, d'apparaître comme une alternative au régime islamique contesté. Mais sa propre figure est controversée en Iran. Alors, pourquoi se rendre en Israël, avec qui les mollahs ont une relation hostile ? Éléments de réponse avec le spécialiste de l'Iran, Jonathan Piron, au micro de Murielle Paradon.



« Le fils du shah essaie de se placer comme celui qui va tenter de relancer les relations avec Israël, puisque sa volonté, justement, est d’apparaître comme étant l’avocat du peuple iranien. Il a d’ailleurs essayé de consolider différents mouvements de l’opposition en exil du côté iranien. Maintenant, la question qui se pose, c’est : quel est l’intérêt politique de se rendre en Israël aujourd’hui ? Et surtout, comment cette visite va être reçue à l’intérieur de l’Iran ?

On voit que c’est une figure qui est connue à l’intérieur de certains milieux, mais qui est aussi discréditée par une partie de la population qui, d’ailleurs, se moque du fait qu’il parle persan avec un accent américain. On peut aussi s’interroger sur la force politique qu’une telle visite pourrait avoir aux yeux de la population qui, aujourd’hui en Iran, est beaucoup plus concernée par d’autres enjeux qui sont politiques, économiques, sociaux. Et finalement, la force d’un tel voyage en Israël pourrait être vue avec une certaine indifférence en Iran qui, dans son quotidien, est confronté à d’autres enjeux. »