Le président de l'Autorité palestinienne reçu en Arabie saoudite

Mahmoud Abbas est arrivé ce lundi 17 avril en Arabie saoudite, accompagné d'Hussein al-Sheikh, secrétaire général du Mouvement de libération de la Palestine (OLP), et de Majed Faraj, chef du renseignement général de l'Autorité palestinienne. Le président de ladite Autorité palestinienne engage ses réunions avec des officiels saoudiens ce mardi. Sur place jusqu'au 19 avril, il rencontrera aussi le prince héritier Mohammed ben Salman (MBS).

Avec notre correspondante à Ramallah, Alice Froussard

Il s'agit de la première rencontre entre le prince héritier saoudien « MBS », et le président palestinien Mahmoud Abbas depuis novembre 2017. Une visite diplomatique forte, peu après l'ouverture de l'Arabie saoudite vers l'Iran, signe également d'une amélioration des relations avec l'Autorité palestinienne.

Au programme de la visite de M. Abbas : renforcement des relations bilatérales et discussion des derniers développements politiques, dans un contexte critique après une répression israélienne intense, au moment du ramadan, envers les fidèles musulmans réunis sur l'esplanade des mosquées et à l'intérieur d'al-Aqsa.

D'après plusieurs médias arabophone, une délégation du Hamas serait également attendue en Arabie saoudite, dont Ismaël Haniyeh, chef de son bureau politique. Il s'agirait avant tout d'un pèlerinage religieux, d'abord, puis de rencontres avec des officiels, où il serait question de libération de prisonniers, des dizaines de membres du Hamas détenus actuellement dans le royaume. Mais selon des sources à Gaza, ce voyage de la délégation du mouvement islamiste au pouvoir dans l'enclave côtière aurait été reporté.

Faut-il y voir une nouvelle stratégie de l'Arabie saoudite ? Après la réconciliation avec l'Iran, une réconciliation avec le Hamas ? Pendant longtemps, les relations avec ce dernier ont connu des hauts et des bas. Le mouvement islamiste était soutenu par Riyad dans les années 1990, puis leurs relations se sont détériorés suite à des désaccords sur la réconciliation palestinienne, les relations avec Téhéran, mais surtout celles avec le Qatar.

Une chose est certaine : si ce rétablissement des liens se concrétise, cela marquerait un revers pour les efforts israélo-américains visant à former une alliance militaire entre l'État hébreu et d'autres pays à majorité sunnite contre l'Iran et ses alliés.

