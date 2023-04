Iran: les premiers commerces fermés pour non respect du voile

La police iranienne a commencé, depuis le samedi 15 avril, à appliquer les nouvelles mesures pour faire respecter le voile par les femmes dans la rue et les lieux publics.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Selon le chef de la police, plus de 3 500 SMS d’avertissement ont été envoyés à des commerces, notamment des restaurants, des cafés et des centres commerciaux, pour faire respecter le voile par les employées mais aussi les clientes. Quelque 150 restaurants et magasins ont été fermés pour non-respect du voile.

Ces fermetures ont été ordonnées au lendemain de l'entrée en vigueur d'un nouveau plan de la police, en utilisant notamment des caméras de surveillance et la reconnaissance faciale, pour contrôler le port du voile par les femmes, obligatoire depuis la Révolution islamique de 1979.

Mahnaz, propriétaire d’un café à Téhéran, qui préfère ne pas révéler son identité, explique comment son magasin a été fermé. « Il y a quelques jours, nous avons reçu un avertissement de la police pour non-respect du voile ou port irrégulier du voile islamique par les clientes, rapporte-t-il. Et aujourd’hui, alors que le magasin n’était pas ouvert, la police a mis sur la devanture du magasin une affiche comme quoi le magasin était interdit d’ouverture. »

Durcissement

C’est aussi le cas de Setareh, propriétaire avec son mari d’un restaurant dans une ville de province. « Il y a quelque jours, sans aucun avertissement, des officiers sont entrés dans notre restaurant et ont fermé le restaurant pour non-respect du voile islamique, témoigne-t-il. Nous sommes toujours fermés. Nous devons engager des procédures administratives et nous pensons que nous pourrons rouvrir le restaurant d’ici une semaine. »

Les commerces doivent s'engager à faire respecter le voile par les clientes ou à ne pas les servir. Dans les centres commerciaux, des agents de sécurité empêchent l’entrée des femmes non voilée. Autre mesure, les femmes qui ne respectent pas le voile devront payer une amende et seront privées de certains services sociaux. Ce durcissement intervient au moment où de plus en plus de femmes défient le code vestimentaire obligatoire, notamment le port du voile, depuis le début des manifestations déclenchées par la mort en détention, le 16 septembre, de Mahsa Amini, arrêtée pour infraction au strict code vestimentaire.

